Падение Facebook: мировой гигант IT-отрасли угодил под «клиентское проклятие»

Создатель Facebook Марк Цукерберг откатился с третьей на шестую позицию в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg, потеряв 16 млрд долларов. Это произошло в результате резкого падения акций его социальной сети: они рухнули в стоимости на 130 млрд долларов.

Вместе с ведущей компанией американской IT-отрасли, которая еще недавно воспринималась как «незыблемый столп прогресса», за прошедшую неделю продемонстрировал катастрофическую биржевую динамику и Netflix. Квартальный отчет медиа-гиганта обвалил его акции на 15%, уменьшив стоимость лидера рынка онлайн-проката на 24 млрд долларов.

Наблюдаем ли мы первые признаки обрушения IT-«пузыря» на акциях — или же речь идет об обычных колебаниях цены?

Бизнес с отрицательной рентабельностью

Практически все компании, которые вместе с Netflix и Facebook угодили в условия «идеального шторма» на рынке, объединяет одна и та же бизнес-модель, которую кратко можно описать фразой: «был бы клиент, а финансовый результат не заставит себя ждать». Такой волюнтаристский и однобокий подход к планированию результатов бизнес-деятельности стал «фирменной карточкой» едва ли не всех IT-компаний нового поколения, которые вышли на рынок в последние 10–15 лет.

Удивительно, но многие из таких компаний почему-то любят называть себя «стартапами», хотя их бизнес-империи уже давно переросли масштаб какого-нибудь папиного гаража или бабушкиного офиса, в которых Стив Джобс и Билл Гейтс клепали свои первые компьютеры и операционные системы. Просто пребывание в статусе «вечного стартапа» позволяет достаточно долго рассказывать инвесторам о магии большой клиентской базы, которая якобы и должна в перспективе обеспечивать основную рентабельность IT-компании.

Доля правды в этом есть: информационные технологии достаточно чувствительны к стоимости разработки основного продукта (так называемой «платформы» компании), а вот стоимость отдельной транзакции с клиентом обычно незначительна, что и позволяет радикально снижать нагрузку на бизнес и выкачивать прибыль с рынка при росте числа клиентов.

Однако у такого подхода есть и обратная сторона: если рост клиентской базы останавливается или хотя бы замедляется, то инвестиции в «платформу» могут оказаться выброшенными на ветер. Так как на успешную бизнес-модель такой компании тут же встают конкуренты, используя принципы и наработки «вечного стартапа», но реализуя их на более современном уровне.

Ровно таким образом обрушились показатели Netflix: количество подписчиков компании на американском рынке выросло за отчетный период лишь на 670 тысяч человек, тогда как аналитики закладывали в финансовые показатели вдвое больший прирост — 1,2 млн новых зрителей канала. Такой же провал произошел у Netflix и в мировом масштабе — тут компания не досчиталась целого миллиона подписчиков, причем прогнозную цифру до этого вставляли во все выкладки как независимых экспертов, так и самой компании.

Все бы было хорошо, и такую недостачу по клиентам можно было бы стерпеть, если бы Netflix был прибыльным. Однако онлайн-кинотеатр планово заканчивает нынешний год с убытком — по итогам 2018 года, Netflix ожидает отрицательный денежный поток в размере 3–4 млрд долларов и имеет почти 22 млрд долларов корпоративных долгов.

При этом стоит заметить, что подобный казус произошел с компанией, которую все хвалят за «инновационную модель онлайн-стриминга», но при этом почему-то забывают, что Netflix был основан еще… в 1997 году, а в 2012 году уже успел угодить в тяжелейший кризис, практически полностью утратив прибыльность. Тогда компанию спасло только чудо — тот самый переход к массовой онлайн-подписке на канал. Но есть ли сегодня у нее такой же «козырный туз» в рукаве? Вопрос открытый.

Корову надо больше доить и меньше кормить...

Биржевым поводом для обвала акций мирового гиганта Facebook также стал квартальный отчет социальной сети. Парадоксально то, что формально отчет вышел достаточно позитивным: выручка Facebook за квартал смогла вырасти на 42% и достигла цифры 13,2 млрд долларов, что практически попало в оценки аналитиков, ожидавших финансовый результат в пределе от 13 до 13,3 млрд долларов.

Однако, как и в случае Netflix, внимание инвесторов было приковано именно к клиентской базе социальной сети. И вот тут случилась форменная катастрофа. Количество пользователей Facebook в Европе сократилось сразу на 3 миллиона, а в США и Канаде показатель суточной аудитории социальной сети не изменился. Хотя все эксперты ожидали его безусловного роста.

Отсюда вытекает простой и угрожающий финансовым результатам Facebook факт: прибыли компании концентрируются на все более ограниченном поле, определяемом или достаточно стабильной, или более того — уменьшающейся аудиторией социальной сети.

Получается, что «корову онлайн-рекламы», за счет которой живет Facebook, приходится «выпасать на все более узком лужке» уменьшающейся аудитории, в то время как условного «молока», то есть коммерческих прибылей, она должна давать никак не меньше, а то и кратно больше.

Разумного ответа на эту дилемму у Facebook не видно даже на горизонте — бизнес-модель «социальной сети №1» унаследована откуда-то из начала 2000-х годов, а ее онлайн-платформа практически не поддается какой-либо масштабной перестройке или модернизации. Тут у нас, как говорится, пользователи не могут жирным шрифтом писать на русском или короткие ссылки вставлять, а вы о каких-то модернизациях говорите…

Корова, давай молоко! Покормим тебя потом!

Все ли так плохо в IT-секторе?

Конечно, пока что IT-индустрия отнюдь не повально подвержена болезни «клиентского проклятия», под которое угодил Facebook. Целый ряд компаний, которые не только наращивают клиентскую базу, но и постоянно инвестируют в технологии и новые продукты, даже не заметили биржевой катастрофы с Netflix и Facebook. Акции Google, Intel, AMD, Yandex и Apple или продолжили рост, или остались «при своих».

Никто не произносит слова «катастрофа» и по-поводу, например, гиганта Amazon, который исповедует ровно такую же бизнес-модель, как Facebook или Netflix. Просто потому, что этот «вечный стартап» в 2017–2018 годах наконец-то выкарабкался в стабильную прибыль. Хотя за увеличение квартальной прибыли со 100 до 500 миллионов долларов Amazon пришлось заплатить чудовищную цену: одновременно с этим квартальный объем продаж гиганта был раздут с 5 до 60 млрд долларов!

Это уже привело к «парадоксу Amazon»: международные продажи гиганта теперь планово-убыточны (например, в III квартале 2017 года операционный убыток по ним составил 6,8%!), а ситуацию нивелируют только покупатели из США и Канады, на которых Amazon и делает пока что наблюдаемую прибыль.

Насколько долго сможет вытягивать показатели Amazon хилая «североамериканская буренка» — вопрос, опять-таки, открытый. Ну и не стоит, конечно, забывать о хищных конкурентах — китайских Aliexpress и Taobao, которые и вынудили американского гиганта онлайн-торговли использовать явно тупиковый путь к «успеху через убыток» на международном рынке.

Одно уже ясно: планета Земля явно не резиновая, и подход, основанный на бесконечном росте возможностей клиентской базы, имеет чисто физические ограничения. Таким образом, нынешний биржевой кризис Facebook и Netflix, действительно, стоит считать первой ласточкой приближающегося схлопывания IT-«пузыря», которому больше некуда расширяться.