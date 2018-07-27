В Ингушетии вынесли приговор силовикам, обвиняемым в пытках

Москва, 27 июля. Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор сотрудникам МВД Ингушетии, которые обвиняются в пытках задержанных. Их приговорили к тюремному заключению на сроки от трех до 10 лет. Еще один обвиняемый осужден условно.

Судья Андрей Лазарев постановил, что вина подсудимых «нашла полное подтверждение в суде».

Начальник регионального ЦПЭ Тимур Хамхоев получил семь лет лишения свободы общего режима, его заместитель Сергей Хандогин — три года условно, оперативники Алихан Беков и Иса Аспиев — 10 лет и 5,5 лет. Начальника Сунженского ОМВД Магомеда Бекова приговорили к трем годам тюрьмы, бывшего оперативника УФСБ по Ингушетии Мустафу Цороева — к пяти годам, уточняет РИА Новости.

Ингушские силовики в июле 2016 года задержали 50-летнего жителя Карабулака вместе с супругой. Сотрудники МВД подозревали мужчину в разбойном нападении на банк в городе Сунжа. По информации следствия, к задержанным было применено физическое насилие, в результате чего 50-летний мужчина скончался.

Также, по версии следствия, силовики с помощью электрического тока заставляли признаться в хранении огнестрельного оружия еще четверых задержанных, а у гражданина Азербайджана вымогали деньги и отняли автомобиль, угрожая распространить позорящую его информацию.