Односторонние санкции не помогут сирийскому урегулированию — МИД КНР

Пекин, 27 июля. Китай выступает против политики введения односторонних санкций, в том числе это касается и сирийского вопроса. Об этом сообщил представитель дипломатического ведомства КНР Гэр Шуан, комментируя новые ограничительные меры, введенные против ряда иностранных компаний Вашингтоном.

«Китай последовательно выступает против применения каким-либо государством экстерриториальной юрисдикции и введения односторонних санкций, эти действия не способствуют усилиям международного сообщества по урегулированию соответствующей проблемы», — отметили в МИД КНР.

Напомним, ранее стало известно, что власти США добавили в санкционный список пять компаний и восемь человек, которые поставляли электронное оборудование в Сирию. Среди лиц, попавших под санкции, оказались граждане Ливана, Сирии и Китая.

В Вашингтоне заявили, что оборудование могло якобы использоваться для создания химического оружия.

Отметим, сирийские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Дамаск ликвидировал все запасы химоружия, как того требуют международные договоренности, а никакого подобного производства на территории ближневосточного государства нет.