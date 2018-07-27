Меню
Новости Сирии
Односторонние санкции не помогут сирийскому урегулированию — МИД КНР
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
Следующая новость
Загрузка...

    Односторонние санкции не помогут сирийскому урегулированию — МИД КНР

      /  Обновлено: 
    113

    Односторонние санкции не помогут сирийскому урегулированию — МИД КНР

    Пекин, 27 июля. Китай выступает против политики введения односторонних санкций, в том числе это касается и сирийского вопроса. Об этом сообщил представитель дипломатического ведомства КНР Гэр Шуан, комментируя новые ограничительные меры, введенные против ряда иностранных компаний Вашингтоном.

    «Китай последовательно выступает против применения каким-либо государством экстерриториальной юрисдикции и введения односторонних санкций, эти действия не способствуют усилиям международного сообщества по урегулированию соответствующей проблемы», — отметили в МИД КНР.

    Напомним, ранее стало известно, что власти США добавили в санкционный список пять компаний и восемь человек, которые поставляли электронное оборудование в Сирию. Среди лиц, попавших под санкции, оказались граждане Ливана, Сирии и Китая.

    В Вашингтоне заявили, что оборудование могло якобы использоваться для создания химического оружия.

    Отметим, сирийские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Дамаск ликвидировал все запасы химоружия, как того требуют международные договоренности, а никакого подобного производства на территории ближневосточного государства нет.

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.