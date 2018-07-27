Путин отметил вклад России в борьбу с вирусом Эбола

Йоханнесбург, 27 июля. Российские специалисты эффективно боролись с лихорадкой Эбола. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран БРИКС на саммите в ЮАР.

«В высшей степени эффективной оказалась наша работа по борьбе с вирусом Эбола», — отметил российский лидер.

Напомним, болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это острое вирусное заболевание, поражающее людей и некоторые виды скота. Эпидемия Эболы на западе Африки сильнее всего проявилась в Гвинеи и Либерии. В министерстве здравоохранения России ранее отметили, что Москва готова помочь в борьбе с лихорадкой Республике Конго.