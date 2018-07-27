Сирия сегодня: США продолжат взаимодействовать с РФ, односторонние санкции не помогут

Сирия, 27 июля. Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействовать с Российской Федерацией по Сирийской Арабской Республике (САР) в Организации Объединенных Наций (ООН). В Китае уверены, что односторонние санкции не помогут решить сирийский кризис. В САР рассказали о значении гуманитарной помощи из Франции. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Взаимодействие

Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с РФ и другими странами в процессе сирийского урегулирования под эгидой ООН. Об этом РИА Новости заявил представитель госдепартамента.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с ООН и другими сторонами, включая Россию, с тем чтобы поощрять все возможные усилия по продвижению политического урегулирования, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН и в заявлении президентов [Соединенных Штатов и Российской Федерации] Дональда Трампа и Владимира Путина в Дананге», — сказал представитель ведомства.

«Призываем стороны астанинского процесса перенаправить свои усилия на женевский процесс и полностью поддержать усилия спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры», — добавил он.

Так в Государственном департаменте США прокомментировали предстоящий раунд переговоров по САР в «астанинском формате», который пройдет в Сочи. Вашингтон отказался присутствовать на этой встрече.

Позиция Китая

Введение односторонних санкций в отношении физических и юридических лиц каким-либо государством не может решить сирийский вопрос, включая проблему химического оружия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, который прокомментировал новые санкции Соединенных Штатов в отношении ряда иностранных компаний, включая китайскую.

«Позиция Китая по режиму нераспространения неизменная и четкая, мы выступаем против любых действий по распространению и строго выполняем наши международные обязательства», — рассказал Гэн Шуан.

Он отметил, что «Китай также последовательно выступает против применения каким-либо государством экстерриториальной юрисдикции и введения односторонних санкций, эти действия не способствуют усилиям международного сообщества по урегулированию соответствующей проблемы».

Гуманитарная помощь от Франции

Гуманитарная помощь от Франции, которую доставили в город Дума (Восточная Гута), поможет восстановлению мирной жизни и является доказательством того, что Париж противодействует терроризму. С таким заявлением выступил заместитель начальника муниципального совета Думы Тауфик аль-Шалед.

«Мы сегодня получаем французскую помощь, которая поступает через русских друзей. Это помогает восстановить мирную жизнь; сегодня лучше, чем вчера, и я думаю, что завтра будет еще лучше», — рассказал он.

По словам аль-Шаледа, Франция и другие страны западной коалиции ошибочно поддерживали боевиков террористических формирований. Вероятно, отметил он, Париж осознал свою неправоту, выяснил истинную ситуацию, понял, кого он поддерживал.