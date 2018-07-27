Новые самогонщики: Онищенко считает, что крымскому виноделию оказывают медвежью услугу

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий льготы производителям вина и шампанского из винограда, выращенного в России. Отечественным виноделам могут предоставить финансовую поддержку и увеличить объем разрешенного производства алкоголя в год. Этот документ вызвал негативную реакцию у первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко, считающего, что в случае принятия этого закона в стране фактически будет легализовано самогоноварение, с которым боролись в советские года.

Кроме того, по мнению Онищенко, этот закон идет вразрез с утвержденной президентом России Владимиром Путиным антиалкогольной концепцией, направленной на снижение злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма среди россиян на период до 2020 года.

Своими размышлениями по этому поводу Геннадий Онищенко поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Новые самогонщики, или Медвежья услуга крымскому виноделию. Колонка Геннадия Онищенко

Предложенный законопроект, явно однобоко сформулированный производителями алкоголя, по существу полностью дезавуирует сложную многогранную работу по ограничению оборота алкогольной продукции. Авторы закона выводят эту работу в совершенно непрофессиональное поле.

Объясню, что я имею в виду.

Под видом уточнения основных терминов, а это действительно предмет законодательного регулирования, вводятся совершено новые для России юридические понятия. Такие понятия, как «российский коньяк», «российский бренди» — это еще куда ни шло. Но меня смущают такие определения, как «фруктовые винные напитки», «игристое вино», «шампанское классическое», «газированный винный напиток», «газированный фруктовый напиток».

Казалось бы, это термины очень правильные с точки зрения того, что нам зачастую предлагали выдаваемые за вино фруктовые сиропы с добавлением спирта, а не полученные путем естественного брожения.

Но в предложенном законе я не увидел механизма контроля за производством этих напитков. А ничего не предлагая в плане контроля, этим законом мы просто открываем шлюз, через который на наши рынки хлынет фальсификат. Напомню о временах, когда фальсифицированная винная продукция лилась рекой на наш рынок и нам стоило огромных усилий ее все-таки убрать. А сейчас производство фальсификата фактически получает законодательную основу.

Есть и другая принципиальная вещь, которая меня беспокоит. Этот закон по существу легализует и делает абсолютно бесконтрольным винный рынок, который для нашей страны, мягко говоря, не является характерным. Да, в составе Советского Союза такие республики, как Молдавия и Грузия, имели давние традиции производства вина и многие десятилетия его производили. Но для нашей страны в ее нынешних границах этот вопрос очень спорный.

Тем более что по новому закону вся эта деятельность фактически полностью выводится из-под контроля со стороны государства. Например, сегодня право на производство некоторых видов вина дается крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, имеющим свидетельство для упрощенного получения лицензии на производство, хранение и поставку винной продукции. Причем эта лицензия выдается сразу на 15 лет.

То есть, по сути, любой человек, если у него где-то на огороде есть куст винограда, может производить собственное вино. В просторечии в нашей жизни — и советской, и постсоветской — это называлось самогоноварением. В данном случае это самогоноварение узаконивается. При этом контроль, который раньше был со стороны государства, новый закон фактически полностью запрещает.

Например, в законе есть новелла, в которой говорится, что виноградники исключаются из числа объектов, которые имеют право беспрепятственно посещать должностные лица органов, уполномоченных на осуществление госконтроля производства и оборота этилового спирта.

То есть это запрещается любому надзору — прокурорскому, Росалкогольрегулированию, Роспотребнадзору и так далее. Напомню, сегодня Роспотребнадзор может прийти и проверить качество винограда, который, например, поставляется с тех же виноградников в детские учреждения. Согласно предложенному законопроекту — это будет запрещено.

Ну и целый ряд других абсолютно странных для наших российских условий послаблений, которые по существу создают возможность для огромного количества фальсификаций.

Когда мы закрывали рынок для молдавских вин, я специально занимался этой темой. В то время было заявлено, что это решение даст возможность нашему Краснодарскому краю развивать свое виноградарство. Так вот, наш Краснодарский край тогда не добавил ни одного гектара виноградников, хотя у него были все преференции. Кубань просто ввозила из Молдавии полуфабрикат для производства вина и разливала у себя, выдавая за свой продукт.

А при том, что сегодня у нас нет никакого контроля на границах, все это будет продолжаться. Напомню, Абхазия, имевшая всего 500 гектаров виноградников, из которых можно было производить вино, не нарастив ни одного гектара, увеличила производство в десятки раз за счет той же Молдавии. Абхазия просто купила в Молдавии земли и на территории Молдавии производила якобы абхазское вино.

Вот чем закончились предыдущие эксперименты. А теперь, согласно предложенному закону, все это будет делаться уже на законных основаниях.

Я задал вопрос: а как же концепция государственной антиалкогольной политики, которая была утверждена Владимиром Путиным в 2009 году? Напомню, в эту концепцию были введены цивилизованные, принятые во всем мире меры контроля за объемами производимой алкогольной продукции.

А в новом документе даже предусматривается отсутствие счетчика — то есть отказ от подсчета, сколько именно вина разлито! Это-то почему делается?! Ведь если мы говорим, что производим вино только из своего винограда, то мы должны знать, действительно ли это так!

Но сегодня в этом законопроекте черным по белому написано, то есть не надо считать. То есть на веру будем принимать? Посмотрим в глаза этому производителю и скажем: да, ты честный парень, мы тебе все разрешаем! Так что ли?! Счетчик-то почему нужно убирать?!

Один из аргументов авторов закона был, что у нас стали больше пить вина, чем крепких напитков. Неправда это. Производство крепкого алкоголя не уменьшилось. Наоборот, на это наслоились новые «винные» традиции.

Я недавно отвечал на вопрос, почему у нас стали пить больше вина. Да просто потому, что все наши торговые сети — и отечественные, и зарубежные — имеют сопутствующий продукт — вина, которые производят специально для этих сетей. Эти вина упаковывают в тетрапаки до пяти литров, они находятся в дешевом сегменте и продаются на грани минимальной доходности. Это товар, который привлекает людей. Вот я пришел за хлебом, и у меня тянется рука взять этот тетрапак, принести его домой и пить вместо воды или вместо чая. Именно это происходит сейчас.

То есть мы сегодня фактически размываем ту большую работу, которая проводилась многие годы, в ходе которой мы уже начали с удовлетворением отмечать некоторое снижение потребления алкоголя в нашей стране.

Человек, который докладывал этот законопроект на заседании Госдумы, раньше работал журналистом. Он учился не в России — это поколение, которое училось уже после распада Советского Союза. Ну, журналистика, конечно, дает человеку «право» чувствовать себя очень уверенно во всех областях и нисколько не сомневаться в своей компетенции даже в такой сложной, а самое главное — очень резонансной области.

Да, нам нужна модернизация виноделия, да, нам нужно уходить от северного типа потребления алкогольных напитков, но не через законопроекты, которые предлагают некомпетентные люди, уверенные, что они во всем разбираются, безапелляционно обо всем судят и берут на себя ответственность делать доклады по таким сложным вопросам.

Отмечу еще одно обстоятельство. Я увидел воочию, что в активную политическую жизнь уже включились люди, которые получали образование, отличающееся от наших традиционных ценностей. Эти люди уже учились по программам, специально ориентированным под определенные деструктивные задачи в нашей стране. Это обстоятельство, к которому я отношусь весьма серьезно и собираюсь этим заняться отдельно.

Кроме того, предложенный законопроект имеет явно лоббистские тенденции. Он идет от имени группы депутатов, якобы заботящихся о крымском виноделии. Конечно, крымское виноделие нужно поднимать. Но этот закон не только не вернет на рынок знаменитые крымские бренды, которые мы помним со времен СССР, а наоборот — он их девальвирует.

Из-за этого закона с крымским вином произойдет примерно то же, что произошло в свое время с грузинским виноделием, когда мы на каждом углу могли купить «Киндзмараули» и другие известные грузинские бренды, которые оказывались фальсификатами. Такая же судьба может ждать и крымские вина.

Потому такой закон окажет медвежью услугу всему нашему виноделию, в том числе крымскому.

Потребуется потратить много усилий, чтобы вернуть авторов этого закона к реальности. Я задавал вопросы по этому законопроекту и буду заниматься тем, чтобы ко второму чтению постараться нивелировать очевидные деструктивные тенденции, которые в нем заложены.