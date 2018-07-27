На Украине уже поняли, что это братоубийство: война в Донбассе глазами донецкого волонтера

Четыре года назад города Донбасса были взяты на прицел войсками Украины и стали подвергаться методичным неизбирательным обстрелам. Вскоре эту тактику подтвердил и сам «главный украинский командир» — пьяненький по обычаю [президент Украины Петр] Порошенко пообещал детям Донбасса жизнь в подвалах.

Акции устрашения происходят до сих пор. Более того, целые кварталы по периметру Донецка, Горловки, Докучаевска фактически стали необитаемыми — жить в них невозможно из-за постоянного риска для жизни. На улице остаются одна-две семьи, в многоквартирном доме выживает одинокая пенсионерка, деваться которой некуда. Украинские мины, снаряды, выстрелы из РСЗО поражают исключительно гражданские цели даже во время «перемирий», заключенных в формате минских соглашений. Идет охота на людей. Вот и очередное «хлебное» перемирие — 2018 привело к тому, что жители Докучаевска вынуждены спуститься в бомбоубежища и подвалы — по городу заработали установки «Град» ВСУ.

Чем обусловлена жестокая тактика ВСУ, обстреливающих станицы, города и села Донбасса? Как жители Донецка и Луганска четыре года переносят этот ужас? Об этом в беседе с военным корреспондентом Федерального агентства новостей Юрием Котенком рассказал известный донецкий волонтер, руководитель группы «Люди добрых дел» Андрей Лысенко.

— Вы общались со многими людьми, привозили им гуманитарную помощь в дома прямо на линии фронта, попадали под обстрелы. Что запомнилось на всю жизнь? Какие эпизоды стоят перед глазами?

— Я хорошо помню случай, когда в конце 2015-го я приехал в семью, которая жила под обстрелом. Налеты артиллерии не прекращались там с 2014 года. Я выгружаю обычный продуктовый набор, и вдруг маленький мальчик начал подпрыгивать. Я спрашиваю у матери: «Чего он прыгает?» Она отвечает: «Он впервые за полгода колбасу увидел».

Сколько раз бывало — приеду на Трудовские, привезу помощь людям, а через день смотришь по сводкам — этих людей уже нет, семья погибла под обстрелом.

На моих глазах умирали дети. Это произошло на улице Краснофлотской, 110, когда в центр Донецка прилетели снаряды в 2014 году. Девочке стали делать искусственное дыхание, и она умерла. Все, что она видела последним, — меня, потому что я тоже принимал участие, хотел чем-то помочь. К сожалению, моя помощь не понадобилась. Вся семья тогда погибла — ребенок, мама и папа.

— На Украине подобные факты подаются в совершенно искаженном виде: дескать, это ополченцы, защитники Донбасса убивают своих, то есть сами себя. Вы общаетесь и с людьми с той стороны. Вам удается переубедить тех, кто уже обработан украинской пропагандой?

— Поначалу многие сомневались в моей правоте. Потом потихоньку отношение стало меняться. Если люди хотят узнать правду, они заходят в Интернет и смотрят ее. И когда им показываешь, где смотреть и кого смотреть, они сопоставляют информацию из двух разных лагерей и два разных мнения. Они видят, что происходит на территории Украины и как власть поступает с народом. Естественно, их мнение меняется.

На Украине заявляли, что в Донбасс Россия ввела 200 тысяч войск. Меня там спросили: «Это правда?» Я предложил взять камеру, настроить режим онлайн и в нем попытаться найти российские войска, где эти 200 тысяч стоят. Это огромный город.

Но мнения людей меняются, тем более когда они имеют возможность просматривать сообщения ОБСЕ, мировой прессы. Само собой, они уже не верят тому, что происходят. Они поняли, что идет братоубийственная гражданская война.

— Конфликт в Донбассе длится дольше Великой Отечественной войны, но угроза боевых действий по-прежнему дамокловым мечом висит над населением. В таком состоянии очень сложно, почти невозможно жить. Что сплачивает людей, что подает им надежду?

— Надежда умирает последней или не умирает никогда. Люди, которые находятся на линии фронта, уже закалены постоянными обстрелами. Когда пули свистят над головой, а дети идут в школу, для них это обыденность. А многие дети здесь родились после 2014-го и не знают, что такое настоящий мир.

Что дает людям надежду? Вера. Они верят, что все равно настанет тот момент, когда война закончится. Я не могу сказать, почему они так верят, — это что-то внутреннее или это особенность людей нашего региона. Но они искренне верят, что победа настанет. Да, есть и те, кто не то чтобы сложили руки, но отчаялись, — но таких единицы. А в целом народ, конечно, верит.

Я был в таких местах между Еленовкой и Сигнальным, где есть места, которые находятся в полуокружении. И там живут бабушки. Я привез им помощь. Так им даришь надежду, что они не забыты, что о них помнят и стараются им помочь. Также и районные и городские администрации кому-то окна разбитые вставят, кому-то клеенку привезут. Люди понимают, что бессмысленно восстанавливать на линии фронта дом, когда в него каждый день что-то попадает. Но подлатать можно. Это тоже поддерживает людей.

Когда материал готовился к публикации, стало известно, что украинские карательные формирования снова открыли огонь по жилым массивам города Докучаевск. Особое рвение в обстрелах гражданских объектов проявляют военнослужащие 93-й отдельной механизированной Харьковский бригады ВСУ, которой командует полковник Владислав Клочков.

Украинские военные ведут огонь с позиций под названием «Крокодил». Их позывные часто звучат в эфире в связи с попаданием снарядов по домам дончан. «Витерець», «Шахист», «Скок», «Прозапас», «Эверест», «Татарин» и многие другие не стесняются комментировать свою работу по «сепарам», в ряды которых они заносят всех, кто оказывается в прицелах украинских орудий, — стариков, женщин, детей и даже домашних животных.

Солдаты и офицеры 93-й ОМБр ВСУ искренне считают, что воюют с российской армией, и рассчитывают на серьезные льготы за свое усердие в тотальной зачистке Донбасса.