Народная милиция ЛНР провела ночные учения с боевыми стрельбами

Луганск, 27 июля. Военные учения с ночными боевыми стрельбами прошли на одном из полигонов в Луганской народной республике. Об этом журналистам рассказал глава отделения боевой подготовки Народной милиции ЛНР Дмитрий Пройдисвет.

По его словам, на одном из полигонов провели занятие по боевым стрельбам. Перед военными поставили задачу не допустить прорыва условного врага. С заданиями личный состав справился. Пройдисвет уточнил, что по легенде противник атаковал один из населенных пунктов ЛНР в ночное время. Подразделения Народной милиции ЛНР должны были занять оборону и остановить наступление.

В тренировках задействовали боевые машины пехоты (БМП-1), гранатометы, а также стрелковое оружие. Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. По данным ООН, за время конфликта не территории погибли около 10 тысяч человек.