Президент Эквадора заявил, что Ассанж покинет посольство в Лондоне

Кито, 27 июля. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeakes Джуллиан Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство южноамериканской страны в Лондоне.

Об этом он сообщил в ходе своего визита в Великобританию, где уже провел переговоры об условиях передачи Ассанжа полиции Соединенного Королевства, пишет Reuters.

В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находится с 2012 года, попросив убежища во избежание экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа. Кроме того, в Швецию, где он подозревается в преступлениях сексуального характера. Сам Ассанж их отвергает.

О том, что власти Эквадора могут лишить его права пребывания на территории своего диппредставительства, стало известно в январе этого года. Поводом стала критика Ассанжем союзников президента южноамериканской страны, отмечает «Ура.ру». Кроме того, сотрудники посольства неоднократно жаловались на его поведение и привычки. В частности, их недовольство вызывали вопросы личной гигиены Ассанжа. По их словам, он «моется должным образом».

В мае посольство Эквадора «немедленно» сняло дополнительную охрану Ассанжа после расследования о миллионных тратах не нее. Деньги шли на оплату круглосуточной охраны, камеры видеонаблюдения, сбор разведывательных данных и проверки его посетителей, сообщал ране телеканал 360.