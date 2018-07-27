Популярность профессии пиарщиков в России за год сократилась на 35%

Москва, 27 июля. Число желающих работать в сфере PR в России за год сократилось на 35%. Такие данные предоставил сервис «Avito.Работа», проанализировав вакансии, размещенные работодателями.

Выяснилось, что наиболее сильное падение интереса соискателей пришлось на Тюмень (-73%) и Красноярск (-67%). Тем не менее, в Волгограде (19%) и Нижнем Новгороде (39%) PR-специалисты — это по-прежнему востребованная профессия.

«Наиболее интересны вакансии PR-специалистов соискателям из Москвы: на столицу пришлось 10% откликов на «Avito Работа». На втором месте – Санкт-Петербург (5%), на третьем – Краснодар (4%)», — говорится в сообщении.

Зарплаты в этой отрасли продолжают расти, хоть и медленными темпами. Заработок пиарщиков в среднем по России увеличился на 7%. В Петербурге зарплаты выросли на 5%, в Красноярске — на 38%, в Краснодаре — на 22%. В Москве зарплаты специалистов PR не претерпели изменений, а вот в Екатеринбурге (-6%), Самаре (-5%) и Новосибирске (-2%) снизились.