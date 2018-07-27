«Война Анны» получила гран-при кинофестиваля «Горький fest»

Нижний Новгород, 27 июля. Фильм режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» получил гран-при второго фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Председатель жюри, режиссер Николай Досталь рассказал, что решение о присуждении киноленте «Война Анны» гран-при фестиваля было принято единогласно. По его словам, по другим картинам у членов жюри были споры, так как приходилось сравнивать и «короткометражки», и полный метр, и разные по жанры фильмы.

«Война Анны» повествует о маленькой девочке, которой удалось выжить после массового расстрела евреев. Она прячется в нерабочем камине в украинской школе, ставшей комендатурой во время фашистской оккупации.