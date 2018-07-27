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«Война Анны» получила гран-при кинофестиваля «Горький fest»
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    «Война Анны» получила гран-при кинофестиваля «Горький fest»

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    «Война Анны» получила гран-при кинофестиваля «Горький fest»

    Нижний Новгород, 27 июля. Фильм режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» получил гран-при второго фестиваля нового российского кино «Горький fest».

    Председатель жюри, режиссер Николай Досталь рассказал, что решение о присуждении киноленте «Война Анны» гран-при фестиваля было принято единогласно. По его словам, по другим картинам у членов жюри были споры, так как приходилось сравнивать и «короткометражки», и полный метр, и разные по жанры фильмы.

    «Война Анны» повествует о маленькой девочке, которой удалось выжить  после массового расстрела евреев. Она прячется в нерабочем камине в украинской школе, ставшей комендатурой во время фашистской оккупации.

    Автор: Дарья Смолина
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