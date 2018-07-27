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Путин сообщил о проработке идеи проведения саммита Россия — Африка
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    Путин сообщил о проработке идеи проведения саммита Россия — Африка

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    Путин сообщил о проработке идеи проведения саммита Россия — Африка

    Йоханнесбург, 27 июля. Россия занимается проработкой идеи проведения саммита со странами Африки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, который находится в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС.

    «Прорабатываем идею проведения саммита Россия — Африка с участием глав африканских государств​​​», — сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что саммиту могли бы предшествовать встречи «предпринимателей и экспертов, а также общественных деятелей» из РФ и Африки.

    Напомним, власти стран Черного континента не скрывают, что надеются на скорейшее расширение сотрудничества с Россией. Зимбабвийские СМИ в начале июля сообщили, что Россия вот-вот откроет новую страницу в отношениях с африканскими государствами.   

    Автор: Федор Веснин
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