Путин сообщил о проработке идеи проведения саммита Россия — Африка

Йоханнесбург, 27 июля. Россия занимается проработкой идеи проведения саммита со странами Африки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, который находится в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС.

«Прорабатываем идею проведения саммита Россия — Африка с участием глав африканских государств​​​», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что саммиту могли бы предшествовать встречи «предпринимателей и экспертов, а также общественных деятелей» из РФ и Африки.

Напомним, власти стран Черного континента не скрывают, что надеются на скорейшее расширение сотрудничества с Россией. Зимбабвийские СМИ в начале июля сообщили, что Россия вот-вот откроет новую страницу в отношениях с африканскими государствами.