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Украина
Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве
Украина
Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве
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    Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве

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    Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве

    Киев, 27 июля. Около пяти тысяч полицейских обеспечивают общественный порядок во время мероприятий, приуроченных к празднованию 1030-летия Крещения Руси в Киеве. Об этом рассказал глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

    По его словам, за порядком во время проведения празднования будут следить сотрудники полиции, а также военные Национальной гвардии Украины. По данным пресс-службы ведомства, Крищенко обратился к гражданам с просьбой соблюдать правопорядок и требования законодательства. Он также призвал с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.

    Напомним, в Киеве в пятницу проходят мероприятия Украинской православной церкви, посвященные 1030-летию Крещения Руси. В мероприятиях участвуют паломники со всей страны и из-за рубежа. Ранее украинские власти запретили перевозчикам ездить в Киев 27 июля. Священники заявили, что из-за политического решения украинских чиновников верующие из Ровно, Херсона, Житомира и Одессы не могут попасть в столицу на крестный ход.

    Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве

    Автор: Алия Садыкова
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