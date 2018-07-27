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Путин назвал главные сферы взаимовыгодного сотрудничества с Африкой
Политика
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    Путин назвал главные сферы взаимовыгодного сотрудничества с Африкой

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    Путин назвал главные сферы взаимовыгодного сотрудничества с Африкой

    Йоханнесбург, 27 июля. Россия заинтересована в сотрудничестве с государствами Африки в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, связи, геологии и недропользования. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Российский лидер привел в качестве примера взаимовыгодного сотрудничества совместное освоение месторождений алмазов, которое обсуждалось на встрече с лидером Анголы.

    «Только вчера мы с президентом Анголы говорили о совместной работе ангольских компаний и российской компании «АЛРОСА», занимающихся освоениями алмазного месторождения «Катока», которое обеспечивает 6% мировой алмазодобычи», — сообщил Путин.

    Российский лидер добавил, что в Бурунди совместно с Россией уже запущено предприятие по выпуску светотехнической продукции, которая будет поставляться в том числе на экспорт в Восточную Африку, а также о проектах в области агропромышленного комплекса, которые реализуются в Сенегале.

    Автор: Алексей Громов
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