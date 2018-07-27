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Экономика
Coca-Cola подорожает из-за пошлин Трампа на алюминий
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    Coca-Cola подорожает из-за пошлин Трампа на алюминий

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    Coca-Cola подорожает из-за пошлин Трампа на алюминий

    Москва, 27 июля. Напитки, производимые компанией Coca-Cola, подорожают из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом накануне сообщил в эфире телеканала CNBC глава компании Джеймс Куинси.

    «Пошлины на металлы — один из немногих факторов, из-за которого мы были вынуждены объявить о повышении цен», — сказал он.

    Куинси уточнил, что цены на напитки повысятся в середине года. Из алюминия изготавливаются банки для напитков, которые производит компания, передает «Свободная пресса».

    Напомним, Вашингтон ввел импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Такое решение в США назвали мерой для защиты национальной безопасности. В июне нововведение распространилось на страны Евросоюза. В ответ ЕС стал взимать 25% пошлины на ввозимые из США товары.

    Автор: Василий Котов
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