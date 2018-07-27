Повышение ставок: эксперты назвали возможный удар США по Ирану «настоящим безумием»

В правительстве Австралии полагают, что Соединенные Штаты планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает ABC, ссылаясь на источники, удар по Ирану может произойти уже в августе. Отмечается, что австралийские военные и британские спецслужбы, вероятно, будут принимать участие в определении возможных целей Соединенных Штатов.

При этом премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.

Настоящее безумие

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: как показывает практика трампизма в сфере внешней политики США, угроза ядерного удара оборачивается встречами Трампа и объектами угроз на высшем уровне. Подобный слух выглядит как завуалированные предложения США к Ирану заключить новую сделку.

«Иран остается одной из самых сложных проблем для Трампа, он уже заключил сделку с Израилем и играет против расширения иранского влияния на Ближнем Востоке. Делает он это в пику политике Барака Обамы (бывший президент США. — Прим. ФАН), который, наоборот, пытался встроить Иран в концепцию управления Ближним Востоком. Модель поведения Ирана практически полностью копирует модель Северной Кореи. Так что ждем встречи на высшем уровне Трампа и Роухани», — добавил Игорь Рябов.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии для ФАН отметил, что решение об ударе по Ирану будет одним из самых безответственных за всю американскую историю и выглядит настоящим безумием. Военная машина США уже сейчас столкнулась с трудностями, увязнув в Ираке, Афганистане и Сирии, а сила Ирана достаточно серьезна, чтобы рассчитывать на его быстрое и безболезненное для американцев поражение, не говоря о катастрофических последствиях для всего Ближнего Востока.

«Однако по опыту отношений Трампа с КНДР можно заключить, что американский президент не боится блефовать и повышать ставки вплоть до черты военного конфликта. Это привело в случае с Северной Кореей к тому, что любой результат переговоров с ее лидером выглядел для Трампа личной победой. Поэтому не исключено, что и сейчас Вашингтон пытается склонить Тегеран к уступкам, делая акцент на военном решении. В то же самое время нельзя забывать о том, что в руководстве США очень сильны позиции «ястребов», которые настроены решительно против Ирана, видя в нем угрозу американскому влиянию на Ближнем Востоке и нефтегазовом рынке, которую нужно устранять как можно скорее», — резюмировал Сергей Простаков.

Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.