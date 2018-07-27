Повышение ставок: эксперты назвали возможный удар США по Ирану «настоящим безумием»
В правительстве Австралии полагают, что Соединенные Штаты планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Как сообщает ABC, ссылаясь на источники, удар по Ирану может произойти уже в августе. Отмечается, что австралийские военные и британские спецслужбы, вероятно, будут принимать участие в определении возможных целей Соединенных Штатов.
При этом премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.
Настоящее безумие
Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: как показывает практика трампизма в сфере внешней политики США, угроза ядерного удара оборачивается встречами Трампа и объектами угроз на высшем уровне. Подобный слух выглядит как завуалированные предложения США к Ирану заключить новую сделку.
«Иран остается одной из самых сложных проблем для Трампа, он уже заключил сделку с Израилем и играет против расширения иранского влияния на Ближнем Востоке. Делает он это в пику политике Барака Обамы (бывший президент США. — Прим. ФАН), который, наоборот, пытался встроить Иран в концепцию управления Ближним Востоком. Модель поведения Ирана практически полностью копирует модель Северной Кореи. Так что ждем встречи на высшем уровне Трампа и Роухани», — добавил Игорь Рябов.
Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии для ФАН отметил, что решение об ударе по Ирану будет одним из самых безответственных за всю американскую историю и выглядит настоящим безумием. Военная машина США уже сейчас столкнулась с трудностями, увязнув в Ираке, Афганистане и Сирии, а сила Ирана достаточно серьезна, чтобы рассчитывать на его быстрое и безболезненное для американцев поражение, не говоря о катастрофических последствиях для всего Ближнего Востока.
«Однако по опыту отношений Трампа с КНДР можно заключить, что американский президент не боится блефовать и повышать ставки вплоть до черты военного конфликта. Это привело в случае с Северной Кореей к тому, что любой результат переговоров с ее лидером выглядел для Трампа личной победой.
Поэтому не исключено, что и сейчас Вашингтон пытается склонить Тегеран к уступкам, делая акцент на военном решении. В то же самое время нельзя забывать о том, что в руководстве США очень сильны позиции «ястребов», которые настроены решительно против Ирана, видя в нем угрозу американскому влиянию на Ближнем Востоке и нефтегазовом рынке, которую нужно устранять как можно скорее», — резюмировал Сергей Простаков.
Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.
«Президенту Ирана [Хасану] Роухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, или вы будете страдать от последствий, таких, которых вы еще никогда не видели за всю свою историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!» — подчеркнул Трамп.