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Макрон выступил против соглашения Евросоюза и США о торговом партнерстве
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    Макрон выступил против соглашения Евросоюза и США о торговом партнерстве

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    Макрон выступил против соглашения Евросоюза и США о торговом партнерстве

    Париж, 27 июля. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что негативно относится к новому этапу переговоров между Европейским союзом (ЕС) и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнерстве.

    Накануне Макрон провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Испании Педро Санчесом и прокомментировал несколько итогов встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сообщает телеканал 360. По мнению президента Франции, для нового раунда переговоров нет еще условий.

    «Текущая обстановка этого не позволяет», — заявил он.

    Французский лидер подчеркнул, что переговоры должны основываться на «равноправии и взаимности», а не на фоне угроз, сообщает «ФедералПресс»

    Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к руководству Евросоюза с предложением отказаться от любых таможенных пошлин, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, ранее США ввели пошлины на импорт алюминия и стали для стран Евросоюза, Канады и Мексики. ЕС в ответ ввел пошлины на несколько видов продукции США.

    Автор: Дарья Смолина
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