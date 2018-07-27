Сирия новости 27 июля 12.30: ИГ отступает на западе Даръа, перестрелки между боевиками в Африне

Сирия, 27 июля. ИГ1 потеряло значительную часть позиций и отступает в Даръа, в Африне зафиксированы перестрелки между «Ахрар аш-Шам» и «Бригадой Аль-Хамза», САА взяла под контроль ряд территорий Эль-Кунейтры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ значительную часть территорий Даръа, взяли под контроль несколько поселений Эль-Кунейтры.

«Исламское государство»1: отступает в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: обстреливает боевиков «Бригады Аль-Хамза» в Африне.

«Сирийская свободная армия» (ССА): присоединилась к САА в Даръа.

Курды: потеряли боевика в Ракке.

Провинция Алеппо

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@VivaRevolt), что еще один военный конвой Сирийской арабской армии (САА) движется в направлении авиабазы Абу Духур в провинции Идлиб. Ранее подкрепление правительственных войск, направлявшееся к Абу Духуру, было замечено на севере Хамы.

К Манбиджу продвигается патруль ВС Турции, пишет в своем микроблоге в Twitter (@smmsyria) один из источников в провинции Алеппо.

В Африне зафиксированы боестолкновения между боевиками «Ахрар аш-Шам» и «Бригады Аль-Хамза», сообщает информационное агентство Al-Manar News. Причины конфликта между протурецкими вооруженными формированиями неизвестны.

Провинция Даръа

Правительственные войска САР значительно продвинулись в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа. Военный Twitter-канал (@watanisy) передает, что САА освободила от радикалов подконтрольного ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» населенный пункт Адван.

Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@watanisy), что на сторону сирийской армии перешли боевики «Сирийской свободной армии» (ССА). После объединения сил бойцы войск Башара Асада и члены ССА выбили террористов ИГИЛ из стратегически важного города Хейт. Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает, что утратив значительную часть позиций, боевики ИГ отступили на запад.

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» пишет, что радикальные исламисты убили боевика Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Ратла на юге провинции Ракка. Данное сообщение опубликовал военный Twitter-канал (@MrKyruer). Ранее сообщалось, что в этом же поселении при взрыве мины, заложенном в автомобиле, погиб брат командира SDF.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ Raqqa_SL), что в административном центре региона слышны выстрелы. Подробности пока неизвестны.

Провинция Эль-Кунейтра

Бойцы правительственных сил Сирии установили государственный флаг САР в административном центре провинции Эль-Кунейтра, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@guyelster). Кроме того Сирийская арабская армия (САА) вошла в поселения Ар-Равади и Аль-Кахтания. Об этом пишет военный Twitter-канал (@EmmanuelGMay).

Также источник сообщает в Twitter (@ Syrian_Uruk), что САА взяла под контроль КПП в районе демаркационной линии между Сирией и Израилем на Голанских высотах. По сведениям Twitter-канала (@QalaatAlMudiq), в эту часть региона прибыло подкрепление армии САР.

Ирак

Заминированный автомобиль взорвался под мостом Аль-Машталь на востоке иракской столицы, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате происшествия один мирный житель Багдада погиб, еще два человека получили ранения. Еще один гражданский был убит в результате вооруженного нападения неизвестных на севере города.

В провинции Киркук продолжается операция ВС Ирака против «спящих ячеек» ИГИЛ. Информагентство Iraqi News сообщает, что на юго-западе региона бойцы правительственных войск арестовали трех террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)