«Ничего нового»: пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста

Москва, 27 июля. Пресс-секретарь народного артиста СССР и первого замглавы комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона заявила, что он находится не в реанимации, а проходит плановое лечение в больнице.

«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь», — рассказала Варвара Виноградова в комментарии телеканалу 360.

Сам артист никогда не скрывал свой диагноз. Онкологическое заболевание у него было выявлено еще 2004 году, тогда же он был прооперирован, в 2009 году ему сделали вторую операцию.

Ранее ряд СМИ распространили сообщения, что артист в тяжелом состоянии находится под капельницей в реанимации. При этом супруга Кобзона объяснила госпитализацию мужа необходимостью планового обследования, пишет агентство «Ура.ру»,

Отметим, в июне президент России Владимир Путин вручил Кобзону знак отличия «За благодеяния», назвав того «человеком-эпохой».