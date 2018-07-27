Меню
Общество
«Ничего нового»: пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста
Украина
Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве
Следующая новость
Загрузка...

    «Ничего нового»: пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста

    58

    «Ничего нового»: пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста

    Москва, 27 июля.  Пресс-секретарь народного артиста СССР и первого замглавы комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона заявила, что он находится не в реанимации, а проходит плановое лечение в больнице.

    «Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь», — рассказала Варвара Виноградова в комментарии телеканалу 360.

    Сам артист никогда не скрывал свой диагноз. Онкологическое заболевание у него было выявлено еще 2004 году, тогда же он был прооперирован, в 2009 году ему сделали вторую операцию.

    Ранее ряд СМИ распространили сообщения, что артист в тяжелом состоянии находится под капельницей в реанимации. При этом супруга Кобзона объяснила госпитализацию мужа необходимостью планового обследования, пишет агентство «Ура.ру»,

    Отметим, в июне президент России Владимир Путин вручил Кобзону знак отличия «За благодеяния», назвав того «человеком-эпохой».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.