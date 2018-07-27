«Их дома порвут»: лидер «Чайфа» объяснил причину бойкота «Нашествия»

Москва, 27 июля. Лидер известной российской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что группы, объявившие бойкот фестивалю «Нашествие», просто хотят лишний раз попасть в СМИ или боятся общественного мнения.

Шахрин обратил внимание на то, что среди объявивших бойкот групп три коллектива являются украинскими. Остальные, по его словам, просто хотели поймать «молодежный хайп», пишет Ura.ru.

«Первые три группы, которые отказались там участвовать — украинские. Они поняли, что их дома порвут, и отказались», — пояснил лидер «Чайфа».

Ранее сообщалось, что уральская певица Монеточка, а также группы «Элизиум», «Порнофильм» и «Пошлая Молли» отказались ехать на «Нашествие». Музыкант Юрий Лоза обратил внимание на то, что ни кто из объявивших бойкот не смог объяснить, против чего они конкретно протестуют.