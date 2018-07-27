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Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны много лет
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    Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны много лет

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    Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны много лет

    Вашингтон, 27 июля. США не начинали торговую войну, они находятся в этом состоянии уже много лет и начали выигрывать только в последние полтора года, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы не начинаем торговую войну, мы были в торговой войне на протяжении многих лет, и мы проигрывали на протяжении многих лет», — сказал он, выступая на территории сталелитейного завода в штате Иллинойс.

    Глава Белого дома добавил, что побеждать в ней Вашингтон начал только полтора года назад – с тех пор, как президентом США стал Трамп. Американский лидер выразил мнение, что все его предшественники занимались «не свободной, а дурацкой торговлей».

    Введенные ранее Вашингтоном пошлины в отношении китайских товаров Трамп назвал самыми решительными за все время действиями в ответ «на серьезные злоупотребления КНР в деле ведения торговых практик».

    Напомним, в июне Трамп обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и технологий США, а также в нечестной торговой практике. После этого США ввели 25% пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 миллиардов долларов. Китай предпринял ответные меры, отметив, что действия США ущемляют национальные интересы Пекина.

    Автор: Василий Котов
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