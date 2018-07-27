Санкции не помеха: российский автопром заткнул за пояс горе-конкурентов с Украины

Широко тиражируемое представление о России как о «стране-бензоколонке» стало избитым штампом многих СМИ, критикующих политику экономического блока правительства. В то же время в стране за последнее десятилетие произошли глубинные изменения в целом ряде ключевых высокотехнологических отраслей.

Эти перемены являются настоящими «историями успеха» и показывают реальный путь для модернизации всей российской экономики. Один из таких успешных примеров подает российское автомобилестроение.

Немного истории

При первом взгляде на «автомобильную Россию» кажется, что барометр состояния отрасли колеблется где-то между позициями «плохо» и «очень плохо». Исторически график производства новых автомобилей в нашей стране в точности отражает экономическую конъюнктуру дома и за рубежом. И кажется, что это длится не годами даже, а десятилетиями.

В позднем СССР рекорд по производству автомобилей был поставлен в 1980 году, когда все республики Союза смогли вместе произвести 1 млн 884 тысячи автомобилей всех видов — легковых, грузовых, автобусов и спецтехники. Однако в следующее десятилетие советская автомобильная отрасль угодила в длительный системный кризис, который не смогли вытянуть ни глобальный советский дефицит автомобилей, ни внедрение на АЗЛК, ЗАЗе и ВАЗе новых моделей «легковушек» — знаменитых «восьмерок», «девяток» и «таврий».

Учитывая, что эти легковые автомобили были еще по факту разработками конца 1960-х–середины 1970-х годов, их технический уровень и дизайн оставлял желать лучшего, а голубой мечтой советского автолюбителя стала «ее величество иномарка». Мутный поток творений иностранного автопрома хлынул в страну еще в последние годы существования СССР. Итогом этого стало фактическое банкротство классической советской автомобильной промышленности: уже в 1990 году выпуск автомобилей упал до цифры 1 млн 800 тысяч штук, а к 1994–1996 годам отрасль и вовсе свалилась к мизерной цифре 1 млн штук новых авто.

1997 год принес небольшой рост — с трудом отрасль удалось раскачать до 1 млн 183 тысяч новых авто. Однако тут же этот рост, стартовавший еще на советских автомобильных заделах, был прерван знаменитым дефолтом 1998 года. После чего производство снова опустилось на уровень около 1 млн штук новых автомобилей в год.

Уже в то время стало понятно, что на советских автомобильных технологиях национальную автомобильную промышленность никак не поднять. Даже СССР с трудом поспевал за ведущими мировыми автомобильными державами, по сути массово заимствуя западные автомобильные разработки вплоть до тотального поузлового копирования многих моделей легковых и грузовых автомобилей.

Для России этот подход представлялся тем более тупиковым, так как страна к началу 2000-х годов подписала весь корпус международных соглашений по патентному и авторскому праву и уже не могла производить «цельнотянутые» западные автомобили под видом своих. Не говоря уже о том, что такой подход просто губил бы на корню любое нормальное развитие отрасли.

Рынок решает все

Однако у России, несмотря на общую техническую отсталость ее автомобильной промышленности, в руках оставался главный козырь — емкий внутренний автомобильный рынок. Для нашей страны был исторически характерен достаточно низкий уровень автомобилизации населения: сказывались как громадные расстояния внутри страны, определяющие преимущественное использование железнодорожного и авиатранспорта, так и хорошо развитый общественный транспорт вместо характерной, например, для США персональной автомобилизации.

Тем не менее, на протяжении всей второй половины ХХ века и начала XXI века уровень автомобилизации в России постоянно рос. Хотя еще в 1970 году автомобиль был однозначной роскошью — на 1000 жителей СССР приходилось всего 5,5 автомобилей, притом что американский уровень автомобилизации уже тогда составлял более 300 автомобилей на ту же тысячу человек.

За последние полвека этот катастрофический 54-кратный разрыв был радикально сокращен. По состоянию на 2017 год, в США зафиксирован уровень в 910 автомобилей на 1000 человек (второе место в мире), тогда как Россия имела в среднем по стране 324 автомобиля на 1000 человек населения.

Конечно, по регионам этот показатель был довольно разным: начиная от «донора» страны, Приморского края, знаменитого своими праворульными машинами из соседней Японии, где на 1000 жителей приходится 437 автомобилей — и заканчивая выстуженной Чукоткой, где практически полное отсутствие шоссейных дорог и их небольшая протяженность определяет уровень всего в 64 автомобиля на 1000 человек населения.

Тем не менее, общий парк российских автомобилей сегодня весьма значителен — около 46 млн штук, что соответствует, например, числу автомобилей в Германии и лишь немного уступает общему автопарку громадной Индии.

Кроме того, в отличие от США, где автомобилизированы «и стар, и млад», и больше, кажется, расти некуда, в России уровень автомобилизации еще будет неизбежно повышаться. Такова тенденция всего автомобильного прошлого нашей страны, и нет факторов, которые могли бы остановить этот рост.

Выход есть!

В начале 2000-х годов, когда в стране одновременно имелись емкий и растущий внутренний автомобильный рынок и, одновременно, отсталая автомобильная промышленность, правительство приняло, по сути, единственно верное решение — начать со сбора иномарок.

Задача любой национальной экономики — обеспечить максимально длинные производственные цепочки внутри страны. Чтобы, иными словами, экономика страны ввозила сырье, а не готовую продукцию. Национальный автомобиль надо собирать условно от «металла, пластмассы и резины» или, на крайний случай, от простейших узлов — именно тогда можно уйти от проклятия импорта и шаг за шагом прийти к модернизации собственной промышленности.

В такой логике в 2005 году в России было принято постановление правительства о промышленной сборке иностранных марок автомобилей, которое стало основой для массового прихода западных автопроизводителей на российский рынок. Предприятия с полным производственным циклом (сварка, окраска, сборка) на начальном десятилетнем этапе могли беспошлинно или с минимальной трехпроцентной ставкой ввозить в Россию компоненты, необходимые для изготовления автомобиля. А вот по прошествии 10 лет автоконцерны должны были либо начать платить повышенные ставки за такую производственную хитрость, либо переводить производство комплектующих в Россию.

Кроме того, одновременно практически полностью была закрыта ввозными пошлинами процветавшая в прошлом «отверточная» сборка иностранных марок автомобилей в России, а также введены высокие пошлины на новые и, особенно, подержанные автомобили. При этом ввоз старых авто выше определенного возраста был полностью запрещен на уровне закона.

Комплекс этих мер, которые можно смело назвать «кнутом и пряником», позволил полностью преобразовать автомобильную отрасль. Уже к 2008 году, на первой волне еще крупноузловой сборки на новых линиях с полным производственным циклом, российский автопром достиг уровня всей автомобильной промышленности СССР, выпустив 1 млн 802 тыс. автомобилей.

Затем, правда, последовал мировой экономический кризис, который снова сократил производство: в 2009 году было выпущено лишь 730 тысяч автомобилей — абсолютный антирекорд всего постсоветского периода.

Однако уже в 2010 году отрасль оправилась от кризиса, нарастив производство до 1 млн 406 тысяч штук. В дальнейшем рост продолжился, и в 2012 году был установлен абсолютный рекорд производства российских автомобилей — 2 млн 234 тысячи новых авто.

Этот рост уже шел в условиях перевода в Россию и производства здесь автомобильных комплектующих. Как оказалось, в изготовлении качественных автомобильных узлов, агрегатов и запасных частей нет ничего сложного. При этом рост автопрома тут же вызвал синергетическое улучшение показателей в массе смежных отраслей — в полном соответствии с выкладками экономической теории.

Россия — в топе

Следующий показательный момент в «истории успеха» российского автопрома связан с тем периодом российской истории, который принято называть «посткрымским». Конечно, события 2014 года, связанные с кризисом на Украине и последующим присоединением Крыма к России, оказали неоднозначное влияние на российскую экономику. Тем не менее, эффект от антироссийских санкций Запада вышел отнюдь не катастрофическим — никакого «смертельного гриппа» российская экономика не получила, отделавшись лишь «легким насморком».

Тем более правильным оказался подход, избранный в середине 2000-х годов российским автопромом и затем распространенный на многие отрасли машиностроения: максимально обязывать инвесторов производить узлы и комплектующие внутри страны. Такая позиция России, как оказалось, не только способствует построению длинных производственных цепочек, вызывает рост экономики и улучшает торговый баланс страны, но и обеспечивает надежную защиту от санкционного давления извне. В самом деле, сегодня для отечественных автопроизводителей санкции — не помеха.

По словам эксперта, главного специалиста ФГУП «НАМИ» Александра Хабарова, решение о переносе производства автокомпонентов в Россию, которое было принято в качестве условия для прихода западных автоконцернов на российский рынок, оказалось исторически верным.

«В результате такой политики Россия получила доступ к новейшим технологиям в автомобильной отрасли, — отметил эксперт. — В отличие от советского времени, когда автомобильная отрасль СССР часто занималась шаблонным копированием западных разработок, новый подход — комплексный. Освоение производства комплектующих, пусть и осуществляемое с помощью западных компаний, позволяет воспитывать национальные инженерные кадры, постепенно доводя уровень российского автопрома до лучших мировых стандартов».

По словам специалиста, именно такой качественный рост российского автопрома позволил, например, создать российский автомобиль представительского класса — лимузин «Кортеж» — и привлечь в этот российский проект инвесторов из арабских стран.

Мнение эксперта подтверждают и последние статистические данные по российскому автопрому. Производство автомобилей в Российской Федерации в прошлом году увеличилось на 20%, до 1 млн 562 тысяч штук, по сравнению с 2016 годом, который оказался самым неудачным за четырехлетний период.

В том же 2017 году наша страна вышла на 15 место в мире по количеству произведенного моторного транспорта. Девять из десяти автомобилей, продаваемых в стране, были выпущены дома. Уровень локализации производства составил от 30% до 90%, в зависимости от модели.

Стоит отметить, впрочем, что не одна лишь Россия демонстрирует развитие собственного автопрома. Скажем, маленькая, но гордая Украина, с ее 35-миллионным населением, в 2017 году произвела аж в два раза больше автомобилей, чем в 2016 году, — целых 10 тысяч штук. Правда, в далеком уже 2008 году количество машин украинской сборки достигало 424 тысячи единиц. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Да и за то ли стоял Майдан, чтобы производить какие-то драндулеты?

Если же говорить серьезно, то к настоящему времени российский автопром фактически «заткнул за пояс» несостоявшихся украинских горе-конкурентов. Вряд ли отыщется человек, готовый оспорить это утверждение.

Тем временем, в 2018 году стремительный рост производства российских автомобилей продолжился. Согласно данным за январь–июнь, выпуск легковых автомобилей в России вырос на 18,9% в годовом исчислении, двигателей — на 19,5%, а кузовов — на 42%. Значительно подросли и продажи: в первом полугодии 2018 года они оказались на 18% выше, чем годом ранее.

Все говорит о том, что российская автомобильная отрасль, вопреки санкциям и нытью пессимистов, демонстрирует стабильный рост. А профессиональные водители и автолюбители получают в свое распоряжение качественные, безопасные и современные автомобили.