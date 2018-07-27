Известный драматург насмерть разбился, рухнув в оркестровую яму в Татарстане

Москва, 27 июля. Российский драматург Гафур Каюмов погиб в возрасте 58 лет в результате несчастного случая в Татарстане.

Во время репетиции Каюмов полез по лестнице к декорациям и в какой-то момент сорвался с нее. Он упал на трубу в оркестровой яме Дома культуры в Арске и пробил себе легкое. Его незамедлительно доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти драматурга не удалось — он скончался во время операции.

Каюмов работал в Татарском академическом театре в течение семи лет, сообщают «Дни.ру». Его пьесы ставили в театрах Татарстана и Башкортостана. Он также исполнил одну из главных роли в киноленте «Зулейха».