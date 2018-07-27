Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве со странами Южной Африки

Йоханнесбург, 27 июля. Россия договорилась о развитии военно-технического сотрудничества со странами Южной Африки. Соответствующее соглашение подписали кабмин РФ и организация по развитию Юга Африки (САДК). Об этом в пятницу информирует пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Сообществом развития Юга Африки (САДК) в области военно-технического сотрудничества», — говорится в комментарии пресс-службы.

Отмечается также, что документ создаст базу для наращивания многостороннего взаимодействия между РФ и африканскими странами. Подписание меморандума состоялось на саммите БРИКС, проходящем в эти дни в Йоханнесбурге.