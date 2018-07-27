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Поврежденный градом пассажирский самолет экстренно приземлился в Китае
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    Поврежденный градом пассажирский самолет экстренно приземлился в Китае

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    Поврежденный градом пассажирский самолет экстренно приземлился в Китае

    Пекин, 27 июля. Пассажирский самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines был вынужден совершить экстренную посадку из-за начавшегося града. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

    Инцидент произошел накануне. Отмечается, что борт GS7865 летел из города Тяньцзинь на северо-востоке Китая в Хайкоу на острове Хайнань. Когда рейс набрал высоту, начался град. Самолет Airbus A320 получил серьезные повреждения, экипаж принял решение об экстренной посадке.

    Воздушное судно село в городе Ухань провинции Хубэй. Как уточнили в компании, самолет находился в режиме круиз-контроля​​​. Из-за непогоды был поврежден нос самолета, а также ветровое стекло и колпак для радара.

    Ранее самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Мурманска из-за подозрения на инфаркт у одного из пассажиров. У мужчины был сердечный приступ. Врачи его госпитализировали с подозрением на инфаркт.

    Поврежденный градом пассажирский самолет экстренно приземлился в Китае

    Автор: Алия Садыкова
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