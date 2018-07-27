«Высадить осины и разбить клумбы с чертополохом»: в соцсетях порадовались сносу площадки шоу «Дом-2»

Москва, 27 июля. Решение столичных властей снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2» в Новой Москве вызвало бурный отклик в соцсетях.

«Наши молитвы услышаны!», «Неужели этот бред закроют», «Это кайф, вот серьезно», «Это просто шикарная новость», — пишут в Twitter.

Такую радость многие пользователи объяснили тем, что участники скандального шоу часто устраивали драки, нецензурно бранились, вели себя непристойно, и все это могли смотреть в эфире телеканала ТНТ дети, а в этом не было ничего хорошего.

«Снести площадку следовало давно», «Давно пора», — убеждены они.

Нашлись и те, кто с юмором предложил мэрии Москвы не просто снести площадку, но и «залить все кислотой», либо «пригласить священника и пять поливалок со святой водой, «вбить осиновый кол», «сжечь и сравнять с землей».

Андрей Приходько, также сравнивая участников «Дома-2» с нечистью, выразил сомнения, что на месте площадки стоит прокладывать новую дорогу.

«Вот я думаю это не хорошая идея, на проклятом месте нельзя прокладывать дорогу, будут постоянные аварии», — с иронией написал он.

«Может, там пост ГИБДД хотят построить», — предположил в ответ Александр Серый.

«Можно вдоль дороги попробовать высадить осины и разбить клумбы с чертополохом», — поделилась идеей VikaM.

Как сообщала ранее «Свободная пресса», о намерениях снести площадку сообщили в Департаменте развития новых территорий Москвы. Представитель пресс-службы ведомства уточнил, что снос планируется из-за строительства новой автодороги из Саларьево в Марьино.

«Это единственная площадка, через которую проходит трасса», — добавил он, уточнив, что компания-собственник земель «ЕТК-Инвест» уже получилось официальное уведомление.

Как отмечает Infox.ru, телешоу снимали близ Летовой Рощи в ТиНАО. Площадь так называемой «Поляны» занимает 2,9 гектара, а на обустройство съемочной площадки «Дома-2» ушло около 50 миллионов долларов. При этом представители ТНТ решение властей Москвы оставили без комментариев. А на съемочной площадке шоу утверждают, что до них уже доносятся звуки рубки леса.