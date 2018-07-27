Путин: РФ планирует наращивать помощь государствам Африки в области энергетики
Йоханнесбург, 27 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия планирует наращивать помощь африканским странам в области развития энергетики.
Соответствующее заявление прозвучало на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.
К таким государствам российский лидер отнес Габон, Мозамбик, Анголу. По его словам, в настоящее время реализуются перспективные нефтегазовые проекты.
Глава российского государства также напомнил, что Россия — технологический лидер в сфере атомной энергетики. Путин отметил, что с целым рядом стран региона были подписаны соглашения о сотрудничестве по мирному атому, а с рядом государств такая работа уже перешла в практическое русло.
Путин также отметил, что Москва прорабатывает идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств.
Ранее стало известно, что Россия договорилась о развитии военно-технического сотрудничества со странами Южной Африки.
Напомним, в четверг президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двусторонних переговоров.