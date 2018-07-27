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Политика
Путин: РФ планирует наращивать помощь государствам Африки в области энергетики
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
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    Путин: РФ планирует наращивать помощь государствам Африки в области энергетики

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    Путин: РФ планирует наращивать помощь государствам Африки в области энергетики

    Йоханнесбург, 27 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия планирует наращивать помощь африканским странам в области развития энергетики.

    Соответствующее заявление прозвучало на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

    К таким государствам российский лидер отнес Габон, Мозамбик, Анголу. По его словам, в настоящее время реализуются перспективные нефтегазовые проекты.

    Глава российского государства также напомнил, что Россия — технологический лидер в сфере атомной энергетики. Путин отметил, что с целым рядом стран региона были подписаны соглашения о сотрудничестве по мирному атому, а с рядом государств такая работа уже перешла в практическое русло.

    Путин также отметил, что Москва прорабатывает идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств.

    Ранее стало известно, что Россия договорилась о развитии военно-технического сотрудничества со странами Южной Африки.

    Напомним, в четверг президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двусторонних переговоров.

    Автор: Тимур Румянцев
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