Американская компания BuzzFeed ответит в суде по обвинениям в клевете

Вашингтон, 27 июля. Американская новостная интернет-компания BuzzFeed ответит в суде по обвинениям в клевете, сообщил RT.

Суд принял сторону бизнесмена, владельца IT-компании в Далласе Алексея Губарева, который был упомянут в «досье Стила» как русский шпион. В ответ Губарев, опровергнув приведенную в статье информацию, подал против компании иск о клевете. Теперь представителям издания придется ответить в суде на ряд неприятных вопросов.

Напомним, в опубликованном BuzzFeed «досье» говорится о непристойном поведении американского президента Дональда Трампа, также компания впервые предположила, что российские спецслужбы «вмешивались» в американские выборы.

Расследование дела о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы США длится уже более года, расследованием занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. РФ не раз заявляла, что американские следователи не привели ни одного доказательства российского «вмешательства» в выборы президента США. Москва все обвинения опровергла, назвав их голословными.