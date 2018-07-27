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Американская компания BuzzFeed ответит в суде по обвинениям в клевете
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    Американская компания BuzzFeed ответит в суде по обвинениям в клевете

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    Американская компания BuzzFeed ответит в суде по обвинениям в клевете

    Вашингтон, 27 июля. Американская новостная интернет-компания BuzzFeed ответит в суде по обвинениям в клевете, сообщил RT.

    Суд принял сторону бизнесмена, владельца IT-компании в Далласе Алексея Губарева, который был упомянут в «досье Стила» как русский шпион. В ответ Губарев, опровергнув приведенную в статье информацию, подал против компании иск о клевете. Теперь представителям издания придется ответить в суде на ряд неприятных вопросов.

    Напомним, в опубликованном BuzzFeed «досье» говорится о непристойном поведении американского президента Дональда Трампа, также компания впервые предположила, что российские спецслужбы «вмешивались» в американские выборы.

    Расследование дела о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы США длится уже более года, расследованием занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. РФ не раз заявляла, что американские следователи не привели ни одного доказательства российского «вмешательства» в выборы президента США. Москва все обвинения опровергла, назвав их голословными.

    Автор: Дарья Смолина
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