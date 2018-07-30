Сирийский инвестиционный форум стартовал в Дамаске — видео ФАН

Дамаск, 30 июля. В Сирии стартовала международной конференция предпринимателей и инвесторов, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

В этом году в мероприятии участвуют бизнесмены из 23 стран со всего мира. Все они — представители промышленных компаний. Конференция продлится три дня — с 27 по 30 июля 2018 года.

В рамках форума будут освещаться вопросы инвестиционных возможностей Сирии, механизм мобилизации научных и финансовых ресурсов страны путем активизации роли частного сектора и иностранных инвесторов.

Конференция также затронет темы инвестиционных возможностей Сирии в сферах промышленности, строительства, транспорта, туризма и электроснабжения. После окончательного освобождения страны от незаконных вооруженных формирований в Сирии начнется активный процесс реконструкции. Этот этап потребует больших усилий — необходимо поднять экономику Сирии. Это станет возможным в сотрудничестве со странами-союзниками, которые хотят инвестировать в САР и выступают за освобождение страны от терроризма.

Российские инвесторы, участвующие в конференции, отметили, что на инвестиционном рынке Сирии есть положительные показатели, особенно в сферах строительства, нефтяной и газовой промышленности и транспорта.

РФ сыграла большую роль в освобождении значительной территории Сирии от террористов. Кроме того, российская сторона продолжает предоставлять гуманитарную помощь сирийскому народу, обеспечивает беженцев медицинским обслуживанием и принимает участие в реконструкции республики.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места проведения конференции: