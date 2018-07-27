«Локомотив» и ЦСКА сыграют за Суперкубок в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 27 июля. В Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в пятницу состоится матч за Суперкубок России между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

Команды уже прибыли в Нижний Новгород, о чем сообщили в социальных сетях.

Напомним, «Локомотив» — действующий чемпион России, ЦСКА завершил сезон на втором месте. Соперником «железнодорожников» в матче за Суперкубок должен был стать клуб «Тосно» из Ленинградской области, выигравший национальный Кубок, однако команда прекратила существование вскоре после этого знаменательного события.

«Локомотив» ранее дважды выигрывал Суперкубок, ЦСКА становился обладателем трофея чаще других клубов РФПЛ — шесть раз.