В Киеве попытались сорвать работу телеканала «Интер» сообщением о бомбе

Киев, 27 июля. Работу украинского телеканала «Интер» в пятницу попытались сорвать анонимным сообщением о якобы заложенной в здании бомбе, сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Сообщение о «минировании» поступило в «Интер» утром, когда телеканал вел трансляцию празднования 1030-летия Крещения Руси. На проверку выехали сотрудники правоохранительных органов, работы длились более двух часов, информация о бомбе не подтвердилась.

Как уточняют местные СМИ, во время проверки вход в здание редакции «Интера» был закрыт, однако сотрудников телеканала не стали эвакуировать. Сообщение о «минировании» на трансляцию не повлияло.

Украинский телеканал «Интер» регулярно подвергается нападкам как со стороны злоумышленников и националистов, так и со стороны украинских политиков. В частности, за трансляцию концерта 9 Мая в Раде пытались поднять вопрос о прекращении якобы «антиукраинской деятельности» телеканала. Кроме того, «Интер» стал единственным украинским телеканалом, который показывал трансляции матчей ЧМ-2018, проходившего в России.