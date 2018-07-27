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Украина
В Киеве попытались сорвать работу телеканала «Интер» сообщением о бомбе
Украина
Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве
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    В Киеве попытались сорвать работу телеканала «Интер» сообщением о бомбе

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    В Киеве попытались сорвать работу телеканала «Интер» сообщением о бомбе

    Киев, 27 июля. Работу украинского телеканала «Интер» в пятницу попытались сорвать анонимным сообщением о якобы заложенной в здании бомбе, сообщили в пресс-службе киевской полиции.

    Сообщение о «минировании» поступило в «Интер» утром, когда телеканал вел трансляцию празднования 1030-летия Крещения Руси. На проверку выехали сотрудники правоохранительных органов, работы длились более двух часов, информация о бомбе не подтвердилась.

    Как уточняют местные СМИ, во время проверки вход в здание редакции «Интера» был закрыт, однако сотрудников телеканала не стали эвакуировать. Сообщение о «минировании» на трансляцию не повлияло.

    Украинский телеканал «Интер» регулярно подвергается нападкам как со стороны злоумышленников и националистов, так и со стороны украинских политиков. В частности, за трансляцию концерта 9 Мая в Раде пытались поднять вопрос о прекращении якобы «антиукраинской деятельности» телеканала. Кроме того, «Интер» стал единственным украинским телеканалом, который показывал трансляции матчей ЧМ-2018, проходившего в России.

    Автор: Василий Котов
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