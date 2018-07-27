«Не нужно недооценивать»: в Киеве испугались визита Герасимова в Берлин

Киев, 27 июля. Замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука прокомментировал визит начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова в Берлин, назвав его «опасным врагом».

Он высказал обеспокоенность тем, что Герасимов вместе с главой МИД РФ Лавровым приехал в немецкую столицу. Их встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель испугала украинскую власть.

«Не нужно недооценивать фигуру Герасимова. Валерий Герасимов – это руководитель Генерального штаба, вне всяких сомнений, человек очень умный и талантливый. Это очень опасный враг», — передает слова Туки «Политнавигатор».

Напомним, что Валерий Герасимов и Сергей Лавров посетили с рабочим визитом ряд европейских стран. С канцлером Германии Ангелой Меркель они обсуждали ситуацию в Сирии и на Украине.

Отметим, что Киев неоднократно обвинял российские власти в несуществующей агрессии. Однако подобная риторика лишь свидетельствует о проблемах, которые существуют в украинской политической элите. Украинский президент Петр Порошенко любой ценой хочет остаться у власти и подобными разговорами может создать искусственное военное положение в стране и сорвать президентские выборы. Российский МИД неоднократно заявлял, что разговоры о российской агрессии к Украине не соответствуют действительности.