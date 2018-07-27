Археологи нашли древнюю пещеру с рисунками индейцев майя в Мексике

Мехико, 27 июля. В штате Юкатан на юго-востоке Мексики ученые нашли уникальную наскальную живопись, которая относится к рисункам индейцев майя.

Как пишет агентство EFE, рисунки на участке длиной 15 метров и высотой в пять метров обнаружил археолог Серхио Грожан Абимери. Ученый уточнил, что это не единственная наскальная живопись в Юкатане, но ее можно считать самой важной.

По словам специалиста, автор изобразил множество элементов, среди которых птицы, млекопитающие, геометрические фигуры, воины, крест. Кроме того, на рисунке есть отпечатки ладоней.

Эксперт уверен, что открытие поможет узнать больше о традициях племени майя. Напомним, цивилизация майя достигла расцвета в 300–900 годы нашей эры, а к моменту открытия Америки погибла. Древние города племени находились на территории нынешних Белиза, Гондураса, Гватемалы, Мексики и Сальвадора.