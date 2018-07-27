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Наши делают не хуже: эксперт оценил инициативу ФАС по установке российского софта на смартфоны
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    Наши делают не хуже: эксперт оценил инициативу ФАС по установке российского софта на смартфоны

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    Наши делают не хуже: эксперт оценил инициативу ФАС по установке российского софта на смартфоны

    Москва, 27 июля. Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство предложение снабжать смартфоны по умолчанию отечественным софтом. К апрелю 2019 года в России может появиться закон, обязывающий производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений.

    «Давно уже пора развивать непосредственно российский софт, который может интегрироваться в глобальных масштабах», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей IT-бизнесмен и инвестор Иван Алехин.

    На сегодняшний день у таких компаний, как Apple и Google, существует монополия на все наши персональные данные, пояснил эксперт. И при выборе, у кого они должны быть: у АНБ и ЦРУ или у наших спецслужб, — выбор очевиден.

    «Пусть лучше наши знают о нас все, чем Запад», — считает собеседник ФАН.

    На вопрос о том, не может ли подобная инициатива вызвать недовольство среди пользователей гаджетов, Иван Алехин ответил, что отечественные разработчики вполне способны изготавливать цифровую продукцию с качеством ничуть не хуже европейского. Хотя бы потому, что в Европе сидят те же наши программисты, а также многие другие выходцы из Советского Союза. 

    В целом иллюзия того, будто где-то «за бугром» лучше, чем в России, опровергается недавними событиями, уверен собеседник ФАН.

    «Например, чемпионат мира по футболу только что доказал: все в нашей стране в порядке», — резюмировал эксперт.

    Автор: Маргарита Коровина
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