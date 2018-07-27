«Выдающиеся бойцы»: на Украине предложили признать героями весь «Правый сектор»

Киев, 27 июля. Националистов «Правый сектор»1 могут официально признать «Героями Украины». С таким предложением выступил один из украинских радикалов, бывший участник так называемой АТО Дмитрий Корчинский, комментируя возможность присуждения аналогичного звания украинскому боксеру Александру Усику.

«Усик — популярный человек, и Гройсман предлагает ему дать героя Украины. Слушайте, у нас героев сейчас полный ДУК «Правого сектора». У нас есть люди — выдающиеся бойцы с огромным самопожертвованием, это настоящие герои», — отметил Корчинский, выступая в эфире украинского телевидения.

Националист выразил сожаление в связи с тем, что украинцы чествуют только исторических личностей, не интересуясь «реальными героями», которые их окружают.

Напомним, что Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, одержав победу над россиянином Муратом Гассиевым во время боя в Москве. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил вручить ему звание Героя Украины, хотя сам Усик считает, что власти несколько преувеличивают его заслуги. Несмотря на победу, боксер подвергся критике в украинском обществе за то, что решил отдохнуть в Крыму после турнира.

Экстремистская организация «Правый сектор» запрещена в России. Радикалы периодически устраивают погромы, срывают мероприятия и нападают на людей. В прошлом году боевики объявили о начале «операции возмездие» в отношении командования Вооруженных сил Украины. После этого все подразделения украинской армии на мариупольском направлении были приведены в боевую готовность.

По словам экспертов, конфликты между регулярными войсками и батальонами националистов происходят уже не первый раз. Даже на начальных этапах войны в Донбассе происходили подобные стычки.

1 Организация запрещена на территории РФ.