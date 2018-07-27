Nissan представила домашние тапки с автопарковщиком

Москва, 27 июля. Автомобильная компания Nissan наглядно показала преимущество своей технологии автоматической парковки ProPILOT Park, встроив автопарковщик в домашние тапки. Рекламный ролик был размещен в Интернете.

Благодаря автопарковщику домашняя обувь способна самостоятельно парковаться в заданном месте. Технологию можно встроить и в другие предметы быта — например, пульты дистанционного управления, столы, подушки и т.д.

Как пишет Planet today, технология, которая использовалась для шуточной рекламной демонстрации возможностей автопарковщика, может стать чем-то большим. Издание напоминает, что двумя годами ранее автопарковщиком от Nissan были оборудованы офисные кресла.