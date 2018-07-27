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Nissan представила домашние тапки с автопарковщиком
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    Nissan представила домашние тапки с автопарковщиком

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    Nissan представила домашние тапки с автопарковщиком

    Москва, 27 июля. Автомобильная компания Nissan наглядно показала преимущество своей технологии автоматической парковки ProPILOT Park, встроив автопарковщик в домашние тапки. Рекламный ролик был размещен в Интернете.

    Благодаря автопарковщику домашняя обувь способна самостоятельно парковаться в заданном месте. Технологию можно встроить и в другие предметы быта — например, пульты дистанционного управления, столы, подушки и т.д.

    Как пишет Planet today, технология, которая использовалась для шуточной рекламной демонстрации возможностей автопарковщика, может стать чем-то большим. Издание напоминает, что двумя годами ранее автопарковщиком от Nissan были оборудованы офисные кресла.

    Автор: Катерина Михайлиди
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