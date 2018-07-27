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Премьер Австралии открестился от подготовки к удару по Ирану
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    Премьер Австралии открестился от подготовки к удару по Ирану

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    Премьер Австралии открестился от подготовки к удару по Ирану

    Москва, 27 июля. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что США якобы готовятся к удару по Ирану и намерены использовать при этом оборонные объекты Австралии и Великобритании.

    «Я видел сегодня сюжет на ABC, в котором дается ссылка на высокопоставленные австралийские источники. Это домыслы, это основано на анонимных источниках», — приводит слова Тернбулла газета Guardian.

    Премьер отметил, что сообщение СМИ было подготовлено без каких-либо консультаций с ним, главой австралийского МИД или главнокомандующим вооруженными силами страны.

    Ранее телеканал ABC со ссылкой на анонимный источник в австралийском правительстве сообщил, что США при помощи Австралии и Великобритании планируют нанести удар по ядерным объектам Ирана. Уточнялось, что удар может быть нанесен уже в августе.

    Автор: Василий Котов
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