Премьер Австралии открестился от подготовки к удару по Ирану

Москва, 27 июля. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что США якобы готовятся к удару по Ирану и намерены использовать при этом оборонные объекты Австралии и Великобритании.

«Я видел сегодня сюжет на ABC, в котором дается ссылка на высокопоставленные австралийские источники. Это домыслы, это основано на анонимных источниках», — приводит слова Тернбулла газета Guardian.

Премьер отметил, что сообщение СМИ было подготовлено без каких-либо консультаций с ним, главой австралийского МИД или главнокомандующим вооруженными силами страны.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на анонимный источник в австралийском правительстве сообщил, что США при помощи Австралии и Великобритании планируют нанести удар по ядерным объектам Ирана. Уточнялось, что удар может быть нанесен уже в августе.