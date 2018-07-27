Путин принял участие в закрытой встрече лидеров стран БРИКС

Йоханнесбург, 27 июля. Президент Российской Федерации принял участие во встрече глав государств БРИКС в Йоханнесбурге, не которой были рассмотрены приоритеты партнерства, а также вопросы развития организации.

Мероприятие проходило без участия журналистов в закрытом режиме. Во встрече также участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Мишел Темер.

Ранее глава российского государства заявил, что страны БРИКС уже являются крупнейшим рынком в мире, сообща сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью, а также противодействуют наиболее острым угрозам миру и стабильности.

Напомним, накануне президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двухсторонних переговоров.