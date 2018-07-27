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Путин принял участие в закрытой встрече лидеров стран БРИКС
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    Путин принял участие в закрытой встрече лидеров стран БРИКС

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    Путин принял участие в закрытой встрече лидеров стран БРИКС

    Йоханнесбург, 27 июля. Президент Российской Федерации принял участие во встрече глав государств БРИКС в Йоханнесбурге, не которой были рассмотрены приоритеты партнерства, а также вопросы развития организации.

    Мероприятие проходило без участия журналистов в закрытом режиме. Во встрече также участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Мишел Темер.

    Ранее глава российского государства заявил, что страны БРИКС уже являются крупнейшим рынком в мире, сообща сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью, а также противодействуют наиболее острым угрозам миру и стабильности.

    Напомним, накануне президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двухсторонних переговоров.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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