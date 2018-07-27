Сирия подняла флаг в Эль-Кунейтре и продолжает освобождать Даръа: каковы причины успеха САА на юго-западе

Территория провинции Эль-Кунейтра полностью перешла под контроль сирийских правительственных войск. Подразделения САА вчера без боя заняли административный центр провинции, деревню Аль-Хамидию, Аль-Кахтании и ряд других территорий, которые до вчерашнего дня удерживались боевиками «Свободной сирийской армии» и других вооруженных группировок.

Одновременно с этим, фронт боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Даръа находится на грани полного коллапса. Сирийским войскам при поддержке ВКС РФ удалось выбить террористов из нескольких населенных пунктов на востоке анклава ИГИЛ. Под контроль законного правительства перешли Джилин, Адван, Тасиль, Хеит и Сахм аль-Джулян. Примечательно, что в операции по их освобождению участвовали и боевики «Сирийской свободной армии», которые ранее перешли на сторону официального Дамаска.

Следующей целью правительственных войск станет город Шаджар, однако, по мнению экспертов, вопрос с его освобождением в силу незавидного положения боевиков может решиться уже в ближайшие часы.

О причинах успеха правительственных войск на юго-западе Сирии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Сирийская арабская армия в настоящее время освободила значительные территории от боевиков, заняв несколько городов и крупных населенных пунктов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Это чрезвычайно важный успех, потому что юго-западные территории Сирии до последнего времени оставались одним из немногих оплотов «Исламского государства». Несмотря на то, что территориальная группировка ИГИЛ в Сирии была разбита еще в декабре прошлого года, говорить о том, что «Исламское государство» совсем прекратило свое существование, как это делают, например, американцы, пока еще преждевременно. И об этом свидетельствует тот факт, что на территории Сирии продолжаются бои, в которых террористы ИГИЛ оказывают достаточно серьезное сопротивление правительственным войскам», — объяснил собеседник ФАН.

Тем не менее, ситуация сейчас успешно развивается для сирийской армии. Владимир Шаповалов подчеркнул, что тот успех, который мы наблюдаем в настоящее время на юго-западе Сирии, является чрезвычайно важным и потому, что правительственные войска восстанавливают контроль над территориями, которые были заняты боевиками еще в самом начале вооруженного конфликта в Сирии.

«Это густо населенные районы, имеющие стратегическое значение, поскольку они находятся на границах с Израилем и Иорданией. Наличие здесь сирийского флага — это очень важный, в том числе и с политической точки зрения, момент. Но победы в Даръа и Эль-Кунейтре не смогли бы состояться без той колоссальной помощи, которую оказывает Россия», — отметил Владимир Шаповалов.

Он также обратил внимание, что помощь российской стороны носила разноплановый характер и проявлялась сразу в нескольких аспектах.

«Одним из этих аспектов были дипломатические и политические усилия, которые Россия прилагала на разных направлениях. Во-первых, это межсирийский диалог, а во-вторых, переговоры с другими государствами, которые в той или иной степени проявляют интерес к ситуации в Сирии. Здесь можно назвать, например, США, Израиль, Иорданию и так далее. Что касается межсирийского диалога, то на этом направлении удалось совершить настоящий прорыв. На юго-западе Сирии было достигнуто соглашение с боевиками «Свободной сирийской армией», которая на протяжении всего сирийского конфликта фактически была противником легитимной сирийской власти, а теперь превратилась в партнера и союзника. Это чрезвычайно важное достижение российской дипломатии», — считает эксперт.

Владимир Шаповалов напомнил, что Россия на протяжении всего участия в сирийском конфликте уделяла и продолжает уделять чрезвычайно большое внимание достижению компромисса и соглашения между сторонами гражданского конфликта, и это приносит свои плоды.

«Нужно признать, что Россия — достаточно эффективный переговорщик. В настоящее время в мире она обладает наиболее серьезными компетенциями в этом аспекте, и те действия, которые предпринимает Россия, внушают доверие разных участников конфликта. Результатом этого становится тот факт, что один из основных противников сирийского правительства в прошлом в настоящее время становится участником совместных действий против террористов «Исламского государства», — рассказал эксперт.

Но нужно признать, что, хотя дипломатические усилия имеют чрезвычайно большое значение, не стоит забывать и о военной помощи, которую Россия оказывает правительственным войскам.

«И в этом смысле действия Воздушно-космических сил России на территориях юго-запада Сирии — действия, которые являются ключевыми в борьбе с террористами. Сирийская армия может в полной мере полагаться на те ресурсы, которые есть у России, и которых нет у самой Сирии. Воздушное сопровождение данных операций во многом стало причиной тех успехов, которые были достигнуты в борьбе с террористами в провинции Даръа», — резюмировал Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.