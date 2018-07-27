«Для творческого человека это крах»: в Крыму ответили на предложение Макаревича купить полуостров
Симферополь, 27 июля. Руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича перестать воспринимать крымчан как товар.
Ранее певец заявил, что Москве в 2014 году надо было купить полуостров, чтобы не портить отношения с Украиной.
Как отметил Иоффе, он был свидетелем начала карьеры Макаревича. Он уточнил, что в те времена артист, скорее всего, даже не мог себе представить, что будет рассуждать о Крыме как о чем-то неодушевленном. Как пишет РИА Новости, глава ОП Крыма добавил, что Макаревич говорит о крымчанах как о «каком-то товаре».
«Для творческого человека это крах, это полностью показывает его коммерческое отношение к жизни», — подчеркнул крымский политик.
Напомним, ранее также в Крыму ответили на предложение Макаревича купить полуостров. Сенатор от Крыма Сергей Цеков, являющийся членом комитета верхней палаты российского парламента по международным делам, в комментарии ФАН отметил, что артистам нужно осторожнее высказывать свое мнение в публичном пространстве, потому что его потом тиражируют СМИ. По словам сенатора, «если бы Макаревич действительно был глубоко образованным человеком, подобных глупых заявлений он не делал бы».
Напомним, Крым вступил в состав России в результате референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за эту инициативу.