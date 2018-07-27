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Рогозин пригласил сенаторов США пострелять
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    Рогозин пригласил сенаторов США пострелять

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    Рогозин пригласил сенаторов США пострелять

    Москва, 27 июля. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин пригласил американских сенаторов в тир. Предложение пострелять стало реакцией Рогозина на ранее появившуюся информацию о том, что в американском Конгрессе потребовали от Национальной стрелковой ассоциации США отчитаться о поездке в Москву, совершенной три года назад.

    «Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир!» — написал Рогозин в Facebook, сопроводив сообщение кадрами с тренировки. 

       

    Напомним, ранее стало известно, что от Национальной стрелковой ассоциацией (НСА) потребовали раскрыть содержание переговоров, которые якобы имели место между членами НСА и главой Роскосмоса в 2015 году. По информации СМИ, поездку в Москву для американской делегации организовала российская организация «Right to Bear Arms», одной из основательниц которой является гражданка РФ Мария Бутина, арестованная недавно в США.     

    Автор: Федор Веснин
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