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ФАС предложила обязать производителей устанавливать на гаджеты российское ПО
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    ФАС предложила обязать производителей устанавливать на гаджеты российское ПО

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    ФАС предложила обязать устанавливать на гаджеты российское ПО

    Москва, 27 июля. Российская Федеральная антимонопольная служба предложила обязать производителей предустанавливать на смартфоны и компьютеры российское программное обеспечение. Соответствующую инициативу ФАС внесла в правительство РФ.

    Предложение содержится в дорожной карте по развитию конкуренции. Как уточняется в документе, закон о предустановке российского ПО может появиться к апрелю следующего года. Согласно ему, производители должны будут снабжать гаджеты отечественными аналогами браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений.

    Отмечается, что пользователи при этом должны иметь возможность удалять предустановленные приложения. Подготовку законопроекта планируют поручить Минкомсвязи, соисполнителями собираются назначить ФАС и Роспотребнадзор, передает «Коммерсант»

    Ранее в ФАС России сообщили о решении проиндексировать уровень оптовых цен на газ на 3,4%.

    Автор: Василий Котов
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