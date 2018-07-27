ФАС предложила обязать производителей устанавливать на гаджеты российское ПО

Москва, 27 июля. Российская Федеральная антимонопольная служба предложила обязать производителей предустанавливать на смартфоны и компьютеры российское программное обеспечение. Соответствующую инициативу ФАС внесла в правительство РФ.

Предложение содержится в дорожной карте по развитию конкуренции. Как уточняется в документе, закон о предустановке российского ПО может появиться к апрелю следующего года. Согласно ему, производители должны будут снабжать гаджеты отечественными аналогами браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений.

Отмечается, что пользователи при этом должны иметь возможность удалять предустановленные приложения. Подготовку законопроекта планируют поручить Минкомсвязи, соисполнителями собираются назначить ФАС и Роспотребнадзор, передает «Коммерсант».

Ранее в ФАС России сообщили о решении проиндексировать уровень оптовых цен на газ на 3,4%.