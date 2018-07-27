Арестован третий подозреваемый по делу об убийстве фигуриста Тена

Астана, 27 июля. Третий подозреваемый в причастности к убийству известного фигуриста Дениса Тена арестован по решению суда в Казахстане. Как стало известно, это девушка — Жанар Толыбаева.

По информации агентства «Казинформсо», собрано достаточно доказательств, прокурор проверяет их законность. Как сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, Толыбаева арестована за недонесение. Кроме того, ее также подозревают в краже.

Ранее по подозрению в убийстве спортсмена были арестованы 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженей Жамбылской области Нуралы Киясов.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен был убит 19 июля в Алма-Ате. Он застиг за кражей автомобильных воров и вступил в потасовку. Злоумышленники смертельно ранили фигуриста ножом.