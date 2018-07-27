Саммит БРИКС в ЮАР: крупнейший в мире рынок рвет долларовые цепи

Юбилейный, 10-й по счету саммит БРИКС, который проходит 25–27 июля в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге под девизом «БРИКС в Африке: Сотрудничество для достижения инклюзивного роста и всеобщего процветания в эпоху Четвертой промышленной революции», по сравнению с недавними встречами лидеров «Большой семерки» в канадской Ла-Мальбе и НАТО в Брюсселе, выглядел рутинным, даже скучноватым мероприятием: ни тебе громких скандалов, ни всестороннего пристального внимания со стороны глобальных масс-медиа. Впрочем, тишину любят не только большие деньги, но и многие большие дела.

В своей речи президент России Владимир Путин отметил, что страны БРИКС уже являются крупнейшим рынком в мире, сообща противодействуют наиболее острым угрозам миру и стабильности, сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью, а одной из основных задач данного межгосударственного объединения является сегодня совместный прорыв через барьер Четвертой промышленной («цифровой») революции. Решение этой задачи должно стать общим приоритетом Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Казалось бы, что тут такого особенного? Между тем, постановка такой задачи на деле означает максимальную дедолларизацию сразу пяти крупных национальных экономик: и по срокам, и по объемам. К этому процессу разрывания долларовых цепей в обозримой перспективе могут подключиться и другие государства: например, Иран, Турция, Пакистан, Вьетнам, Венесуэла и т.д.

Российская соломинка и верблюд американского долга

Одним из важнейших событий на торгово-финансовых фронтах за последние месяцы было признано снижение доли американских «трежерис» в золотовалютных резервах России с 96,1 до 14,9 млрд долл. Это, казалось бы, ничтожное давление на данный рынок, к тому же купированное общим повышением внешнего государственного долга США, тем не менее, привело к заметному снижению котировок этих ценных бумаг, облигаций и бондов. Можно сказать, что, хотя российская соломинка еще не переломила горб верблюду американского долга, он заметно дрогнул и «просел».

Вряд ли в ближайшее время примеру нашей страны последует Бразилия (299,2 млрд долл.), Индия (148,9 млрд) или ЮАР. Но вот Китай, традиционно занимающий первую строчку в списке американских кредиторов (1,183 трлн долл.), вполне может пересмотреть свои позиции в связи с начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войной против «красного дракона».

Впрочем, эта угроза представляется не настолько значительной по сравнению с курсом на ужатие «зоны влияния» доллара, который все активнее проводят страны БРИКС. Бездолларовые торговые и кредитно-финансовые операции, в том числе при содействии Нового банка развития БРИКС, офис которого Владимир Путин предложил разместить в России, резко сокращают «кормовую базу» для американской валюты и будут способствовать массовому вымиранию этих безмерно расплодившихся «псевдоденежных» единиц, обеспеченных реальными активами уже максимум на 4–5% своей нынешней номинальной стоимости.

Если за словами российского президента последуют некие совместные действия всей «пятерки» БРИКС — например, по пересмотру страновых квот в МВФ, то это может ускорить начало новой волны глобального финансового «цунами», уже предсказанного на нынешнюю осень многими банковскими структурами.

Мир накануне больших перемен: утрата пейзажа

Стоит заметить, что запланированная на 30 ноября—1 декабря 2018 года встреча лидеров государств «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе при подобном, уже весьма вероятном, развитии событий может оказаться «встречей последней надежды» для того формата международных отношений, который мы знаем. Если, конечно, до того не произойдет каких-либо крупных форс-мажорных событий, направленных, в конечном счете, на его сохранение — например, очередного обострения (или имитации обострения) Корейского кризиса накануне осеннего саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее (место при необходимости может быть изменено) или внутриполитического кризиса в США в связи с ноябрьскими промежуточными выборами.

Напомним, что сегодня «Большая двадцатка», по сути, состоит из трех пока неравноценных групп: «Большой семерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония Италия, Канада), «пятерки» БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) плюс «восьмерки» в составе Австралии, Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, Турции, Южной Кореи и Евросоюза — фактически сателлитов «Большой семерки». Скорее всего, уже к концу 2018 года этот баланс сил может претерпеть фундаментальные изменения. Например, из-за дрейфа Турции в сторону БРИКС (Реджеп Эрдоган также прилетел в Йоханнесбург), раскола между США и Европой, новых условий «Брекзита» Великобритании и т. д.

Поэтому, сколько бы ни отворачивались глобальные СМИ от происходящего в эти дни в Йоханнесбурге, сколько бы ни пытались преуменьшить масштаб и значимость решений «пятерки» БРИКС, на самом деле она уже, как минимум, равноценна «Большой семерке», а в ближайшей перспективе неизбежно будет усиливать свое влияние на международной арене — в противовес расколу и распаду недавно единого «коллективного Запада».

Принятая в Йоханнесбурге итоговая декларация саммита из 102 пунктов, распределенных по пяти разделам, подтверждает преемственность и последовательность общего курса БРИКС, несмотря на внутриполитические изменения, происходящие в некоторых его государствах-участниках. Председательские функции в этой международной организации на следующий год перешли к Бразилии.