Меню
Весь мир
Полиция и демонстранты в Варшаве применили газ друг против друга
Украина
Около 5 тысяч полицейских обеспечивают порядок на праздновании Крещения Руси в Киеве
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция и демонстранты в Варшаве применили газ друг против друга

    82

    Полиция и демонстранты в Варшаве применили газ друг против друга

    Варшава, 27 июля. Акция протеста против судебной реформы закончилась столкновениями с полицией в Варшаве. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, кто-то из демонстрантов применил газ против полицейских.

    «Мы видели, что полиция поймала двух человек и окружила их, выставив небольшой кордон. Мы побежали туда, и в какой-то момент из другой линии полицейских рядов полетел газ. Прямо в лицо, с очень близкого расстояния. Я не видел причин распылять против нас газ», — отметил один из участников протестов.

    Полиция же утверждает, что действовала по инструкции, а спецсредства применила только после того, как один из демонстрантов распылил газ в сторону правоохранителей.

    «В связи с угрозой мы также использовали газ, который находится в индивидуальном обмундировании. Двое полицейских получили ранения, им потребовались услуги скорой помощи», — цитирует сотрудника полиции  TVN 24.

    Ранее польский сенат принял закон об изменениях в работе Верховного суда, Национального совета и прокуратуры. По словам авторов законопроекта, главная цель поправок — ужесточить критерии при отборе кандидатов на должность судьи.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.