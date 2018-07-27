Полиция и демонстранты в Варшаве применили газ друг против друга

Варшава, 27 июля. Акция протеста против судебной реформы закончилась столкновениями с полицией в Варшаве. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, кто-то из демонстрантов применил газ против полицейских.

«Мы видели, что полиция поймала двух человек и окружила их, выставив небольшой кордон. Мы побежали туда, и в какой-то момент из другой линии полицейских рядов полетел газ. Прямо в лицо, с очень близкого расстояния. Я не видел причин распылять против нас газ», — отметил один из участников протестов.

Полиция же утверждает, что действовала по инструкции, а спецсредства применила только после того, как один из демонстрантов распылил газ в сторону правоохранителей.

«В связи с угрозой мы также использовали газ, который находится в индивидуальном обмундировании. Двое полицейских получили ранения, им потребовались услуги скорой помощи», — цитирует сотрудника полиции TVN 24.

Ранее польский сенат принял закон об изменениях в работе Верховного суда, Национального совета и прокуратуры. По словам авторов законопроекта, главная цель поправок — ужесточить критерии при отборе кандидатов на должность судьи.