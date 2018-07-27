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Украина
В Раде призвали предотвратить провокации на праздновании Крещения Руси в Киеве
Украина
В Раде призвали предотвратить провокации на праздновании Крещения Руси в Киеве
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    В Раде призвали предотвратить провокации на праздновании Крещения Руси в Киеве

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    В Раде призвали предотвратить провокации на праздновании Крещения Руси в Киеве

    Киев, 27 июля. Украина должна сделать все, чтобы предотвратить возможные эксцессы и провокации во время празднования 1030-летия Крещения Руси, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

    По его словам, Киеву нужно принять меры, если он хочет мира и стабильности. Как рассказали в пресс-службе партии, депутат рассказал, что на всех уровнях украинкой власти сейчас пытаются строить препятствия празднованию, но оно все равно состоится.

    Большой крестный ход и другие праздничные мероприятия Украинской православной церкви, посвященные этому дню, пройдут пятницу в Киеве. Новинский уточнил, что в епархиях верующие записываются тысячами, чтобы приехать и показать свою сопричастность.

    Он подчеркнул, что крестный ход не разъединяет людей, а наоборот. Он рекомендовал руководству города и страны принять меры, чтобы исключить провокации. По мнению парламентария, это нужно для достижения мира и стабильности в государстве.

    В Раде призвали предотвратить провокации на праздновании Крещения Руси в Киеве

    Автор: Алия Садыкова
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