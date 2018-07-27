В Раде призвали предотвратить провокации на праздновании Крещения Руси в Киеве

Киев, 27 июля. Украина должна сделать все, чтобы предотвратить возможные эксцессы и провокации во время празднования 1030-летия Крещения Руси, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

По его словам, Киеву нужно принять меры, если он хочет мира и стабильности. Как рассказали в пресс-службе партии, депутат рассказал, что на всех уровнях украинкой власти сейчас пытаются строить препятствия празднованию, но оно все равно состоится.

Большой крестный ход и другие праздничные мероприятия Украинской православной церкви, посвященные этому дню, пройдут пятницу в Киеве. Новинский уточнил, что в епархиях верующие записываются тысячами, чтобы приехать и показать свою сопричастность.

Он подчеркнул, что крестный ход не разъединяет людей, а наоборот. Он рекомендовал руководству города и страны принять меры, чтобы исключить провокации. По мнению парламентария, это нужно для достижения мира и стабильности в государстве.