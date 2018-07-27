Новак рассказал, когда ЮАР может приступить к строительству АЭС

Йоханнесбург, 27 июля. Властям ЮАР нужно скорректировать стратегию, касающуюся развития энергетики, окончательное решение о строительстве атомной электростанции в стране будет приниматься после этого. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах саммита БРИКС.

«Мы обсуждали здесь этот вопрос [строительства АЭС] вместе с нашими коллегами, партнерами, на уровне руководителей, президентов — этот вопрос на повестке. Сейчас уточняется вообще энергостратегия ЮАР с точки зрения баланса энергоресурсов», — отметил Новак.

По его словам, ЮАР будет использовать компетенции, которые были наработаны в России, чтобы развивать «мирный атом» на африканском континенте.

Напомним, ранее стало известно, что связанная с Росатомом структура Rusatom Healthcare, а также корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) на саммите БРИКС договорились о сотрудничестве в сфере использования ядерных неэнергетических технологий.

В преддверии поездки российского лидера Владимира Путина в Йоханнесбург помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Москва заинтересована в кооперации с ЮАР в сфере «мирного атома», в том числе по строительству атомной электростанции в стране.