Меню
Экономика
Новак рассказал, когда ЮАР может приступить к строительству АЭС
Политика
Путин сообщил о проработке идеи проведения саммита Россия — Африка
Следующая новость
Загрузка...

    Новак рассказал, когда ЮАР может приступить к строительству АЭС

    123

    Новак рассказал, когда ЮАР может приступить к строительству АЭС

    Йоханнесбург, 27 июля. Властям ЮАР нужно скорректировать стратегию, касающуюся развития энергетики, окончательное решение о строительстве атомной электростанции в стране будет приниматься после этого. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах саммита БРИКС.

    «Мы обсуждали здесь этот вопрос [строительства АЭС] вместе с нашими коллегами, партнерами, на уровне руководителей, президентов — этот вопрос на повестке. Сейчас уточняется вообще энергостратегия ЮАР с точки зрения баланса энергоресурсов», — отметил Новак.

    По его словам, ЮАР будет использовать компетенции, которые были наработаны в России, чтобы развивать «мирный атом» на африканском континенте.

    Напомним, ранее стало известно, что связанная с Росатомом структура Rusatom Healthcare, а также корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) на саммите БРИКС договорились о сотрудничестве в сфере использования ядерных неэнергетических технологий.

    Новак рассказал, когда ЮАР может приступить к строительству АЭС

    В преддверии поездки российского лидера Владимира Путина в Йоханнесбург помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Москва заинтересована в кооперации с ЮАР в сфере «мирного атома», в том числе по строительству атомной электростанции в стране. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.