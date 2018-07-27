МЧС РФ готово приступить к разминированию в Сирии

Москва, 27 июля. МЧС России готова приступить к гуманитарному разминированию в Сирии под эгидой регионального представительства Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС), сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Как пояснили в МЧС, с 20 по 27 июля экспертная группа российского министерства провела в Бейруте и Дамаске рабочие встречи и консультации с руководством ЮНМАС и представителями правительства САР, где обсуждались многосторонние проекты гуманитарного реагимрования в Сирии.

«С учетом позиции правительства САР МЧС России готово подключиться к работе по гуманитарному разминированию под эгидой ЮНМАС», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Помимо непосредственного разминирования территорий МЧС РФ планирует совместно с международными организациями готовить специалистов-пиротоехников и обучать местных жителей. Кроме того, ведомство продолжит оказывать гумпомощь населению и беженцам САР.

Ранее сообщалось, что три самолета Ил-76 МЧС РФ доставили в Сирию гуманитарную помощь из Армении.