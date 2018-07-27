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Пляж в Широкино и Мальдивы под Винницей: в Сети помогают Порошенко выбрать «достойное место для отдыха»
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    Пляж в Широкино и Мальдивы под Винницей: в Сети помогают Порошенко выбрать «достойное место для отдыха»

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    Пляж в Широкино и Мальдивы под Винницей: в Сети помогают Порошенко выбрать «достойное место для отдыха»

    Киев, 27 июля.  После скандала с отдыхом на Мальдивах и в Испании украинский лидер Петр Порошенко поручил руководителю Государственного управления делами Ивану Куцику найти место для отдыха на Украине, сообщило украинское издание «Страна».

    Пользователи социальных сетей решили помочь Куцику выбрать «достойное место для отдыха» Порошенко. Среди вариантов были и остров Джарылгач, и дайв-тур по подземным переходам Киева.

    Бывший чиновник Владимир Притула, как сообщило издание, предложил Порошенко посетить Нью-Васюки, как оказалось, такой отель находится в Кирилловке Запорожской области. Журналистка Катя Шумило, в свою очередь, посоветовала слетать на Мальдивы, но на те, что под Винницей.

    Пользователи поспешили помочь президенту и предложили массу вариантов, в том числе пляж в поселке на линии разграничений Широкино в Донецкой области, который сейчас полностью разрушен.

    «Широкино! И пляж есть и море! А какие там аниматоры, вмиг настроение подымут», — написал пользователь. 

    «Вот недорого домики у моря в Широкино — для бюджета не накладно», — добавил комментатор. 

    Пляж в Широкино и Мальдивы под Винницей: в Сети помогают Порошенко выбрать «достойное место для отдыха»

    Один из комментаторов заявил, что любая украинская семья с радостью примет Порошенко у себя, на что другой пользователь ответил, что в таком случае дом станет «очередным музеем коррупции».

    «Да любая украинская семья с радостью примет погостить нашего любимого президента», — отметил пользователь.

    «Тогда их дом будет очередным музеем коррупции», — ответил другой. 

    Пляж в Широкино и Мальдивы под Винницей: в Сети помогают Порошенко выбрать «достойное место для отдыха»

    Также комментаторы посоветовали Порошенко отдохнуть в Крыму, который с 2014 года входит в состав России, но в Киеве по-прежнему считают «своей» территорией.

    «В Крыму, он же украинский», — написал один.

    «В украинском Крыму, конечно же», — добавил другой.

    «В Крым. Ведь Крым — это Украина», — заявил пользователь. 

    Пляж в Широкино и Мальдивы под Винницей: в Сети помогают Порошенко выбрать «достойное место для отдыха»

    Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове в 2014 году референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Однако Киев, а также США и ряд других западных стран не признают решение крымчан и считают полуостров «украинским». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 

    Автор: Дарья Смолина
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