Дамаск, 30 июля. Курдские отряды проводят политику по изгнанию сирийских арабов с северных районов Сирии, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Курдские отряды при поддержке США хотят создать единый курдский район в Ираке. Именно по этой причине они выгоняют мирных жителей из собственных домов.

В эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН местная жительница Ум Гайяс заявила, что курды выгнали ее из дома, не позволили взять личные вещи и еду. Они также сказали, что она является всего лишь «живым щитом» в сирийском конфликте.

Она добавила, что курды десять дней запрещали ей лечить дочь — она не могла пойти к врачу. В итоге всей семье пришлось идти до более безопасного места — КПП САР.

Мужа Ум Гайяс арестовали курды. Она до сих пор не знает, где он находится, жив ли он.

«Я — Ум Гайяс. Нас выгнали и не дали одежду, ничего взять не разрешили. Даже лечиться не дали. Еды тоже нет. Сказали, что вы тут, чтобы защищать нас. Но мы покинули их, пришли к САА против их воли. Посмотрите на мою дочь. Вот она. Она уже 10 дней болеет. Нет лекарств и нет еды. Мой муж арестован уже 2 месяца, и я не знаю, где он»

В данный момент курды выгоняют мирных жителей, проживающих в районах, где большая часть населения курдского происхождения. На фоне информации о многочисленных бесчинствах курдов многие сирийцы всерьез опасаются, что они устроят настоящий погром.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что курдские вооруженные формирования пытались устроить террористический акт в Африне. Заминированный автомобиль был обезврежен солдатами «Сирийской свободной армии». Данный инцидент может поспособствовать усилению контроля Турции над фактически оккупированными территориями Сирии, что может сказаться и на мирных жителях.